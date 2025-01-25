Печь каравай и рисовать дым — как правильно провести Татьянин день

Наши предки верили, что на Татьяну нужно помочь солнцу вернуться на небо, чтобы скорее наступила весна. В этот день пекли каравай и каждому в семье давали по кусочку — как бы долю солнечного тепла. Остатки выносили за село и крошили, чтобы птицы вместе с кусочками могли унести крещенские морозы. Поэтому многие приметы связаны с изготовлением каравая. Если хлеб поднимался холмиком в середине, это было знаком удачного года. Гладкий каравай обещал спокойный год, а вот потрескавшийся был дурным знаком.