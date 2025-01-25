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Posted 25 января, 02:07

Published 25 января, 02:07

Modified 25 января, 02:07

Updated 25 января, 02:07

Печь каравай и рисовать дым — как правильно провести Татьянин день

Печь каравай и рисовать дым — как правильно провести Татьянин день

25 января 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь 25 января чтит память святой великомученицы Татианы Римской, и только в XVIII веке в ту же дату стали отмечать светский праздник — День студента.

Что нужно делать в Татьянин день

Наши предки верили, что на Татьяну нужно помочь солнцу вернуться на небо, чтобы скорее наступила весна. В этот день пекли каравай и каждому в семье давали по кусочку — как бы долю солнечного тепла. Остатки выносили за село и крошили, чтобы птицы вместе с кусочками могли унести крещенские морозы. Поэтому многие приметы связаны с изготовлением каравая. Если хлеб поднимался холмиком в середине, это было знаком удачного года. Гладкий каравай обещал спокойный год, а вот потрескавшийся был дурным знаком.

В этот день было принято туго сматывать пряжу в клубки, чтобы хорошо вязались капустные кочаны. А также выбивать половики, но другой труд был под запретом, особенно стирка. Убираться надо было накануне, ведь находиться в Татьянин день в неубранной избе считалось дурной приметой.

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Приметы для студентов

Когда святая Татиана стала покровительницей студентов, появились новые традиции для этого дня. Например, в полночь многие студенты выходят на балкон или выглядывают в раскрытое окно и протягивают к небу зачетную книжку. При этом нужно трижды прокричать: «Халява, приди». Этот ритуал появился в связи с тем, что Татьянин день обычно совпадал с началом сессии.

В полдень для привлечения удачи принято рисовать на последней странице зачетки домик с трубой, окном и дверью — не отрывая карандаш от бумаги. Чем гуще получится дым из нарисованной трубы, тем удачнее будет сдача экзаменов. Еще одна студенческая примета гласит, что нельзя читать конспекты, если на 26 января назначен экзамен.

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Приметы на погоду

Если утро в этот день ясное и морозное, холода продержатся еще неделю. Мелкий снег обещает смягчение морозов и ровную погоду на тот же срок. А вот изморозь или туман считали предвестниками колебаний температуры и скорой оттепели.

Ранний рассвет считали добрым знаком: перелетные птицы быстрее вернутся весной. Также примечали, урожайным ли будет год: если метель мела, то много хлеба собрать не получится, а морозы, напротив, были знаком урожайной осени.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Студенты#Приметы
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