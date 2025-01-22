В экодомах Тюменской области пройдут мероприятия, посвященные Дню студента

Отметим, для того, чтобы принять участие в турнире по настолкам, необходимо позвонить в ближайший экодом и забронировать удобное для вас время. Номера телефонов просветительских площадок опубликованы в группе Тюменского экологического объединения в ВК. Записаться на бесплатный мастер-класс можно самостоятельно, выбрав подходящее мероприятие в онлайн-расписании по ссылке.