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Posted 22 января, 09:15

Published 22 января, 09:15

Modified 22 января, 09:17

Updated 22 января, 09:17

В экодомах Тюменской области пройдут мероприятия, посвященные Дню студента

В экодомах Тюменской области пройдут мероприятия, посвященные Дню студента

22 января 2025, 09:15
Фото: ТЭО.
В честь праздника в мультицентрах Тюмени, Тобольска и Ишима пройдут бесплатные мастер-классы. Здесь можно будет весело провести время с друзьями, поучаствовав в турнире по настольным играм, а также продемонстрировать знания и смекалку, проверив силы в тематической викторине.

Отметить День российского студенчества в экодомах приглашают всех тюменцев.

Приглашаем студентов и учащихся отметить праздник интересно и с пользой. Все желающие могут украсить студенческий билет стильной индивидуальной обложкой, а ученический бейдж — удобным чехлом из переработанных материалов в своём собственном неповторимом стиле. Найдётся в экодомах досуг и для дружных компаний — вас ждёт игротека и мультимедиазона, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Отметим, для того, чтобы принять участие в турнире по настолкам, необходимо позвонить в ближайший экодом и забронировать удобное для вас время. Номера телефонов просветительских площадок опубликованы в группе Тюменского экологического объединения в ВК. Записаться на бесплатный мастер-класс можно самостоятельно, выбрав подходящее мероприятие в онлайн-расписании по ссылке.

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