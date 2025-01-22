В экодомах Тюменской области пройдут мероприятия, посвященные Дню студента

Posted 22 января, 09:15
Published 22 января, 09:15
Modified 22 января, 09:17
Updated 22 января, 09:17
Отметить День российского студенчества в экодомах приглашают всех тюменцев.
Приглашаем студентов и учащихся отметить праздник интересно и с пользой. Все желающие могут украсить студенческий билет стильной индивидуальной обложкой, а ученический бейдж — удобным чехлом из переработанных материалов в своём собственном неповторимом стиле. Найдётся в экодомах досуг и для дружных компаний — вас ждёт игротека и мультимедиазона, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Отметим, для того, чтобы принять участие в турнире по настолкам, необходимо позвонить в ближайший экодом и забронировать удобное для вас время. Номера телефонов просветительских площадок опубликованы в группе Тюменского экологического объединения в ВК. Записаться на бесплатный мастер-класс можно самостоятельно, выбрав подходящее мероприятие в онлайн-расписании по ссылке.