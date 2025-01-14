Успеть до конца января: куда съездить из Тюмени на выходные в 2025 году

Posted 14 января, 08:42
Published 14 января, 08:42
Modified 14 января, 08:45
Updated 14 января, 08:45
В непосредственной близости от Тюмени сосредоточено немало интересных и живописных мест. Они привлекают не только жителей областного центра, но и туристов, которые приезжают в регион. Многие из них, наряду с осмотром основных достопримечательностей города, в свои маршруты закладывают и посещение Тобола, архипарка «Ключи» и других объектов.
Добраться до этих достопримечательностей из Тюмени можно очень быстро — путь составляет порядка 60 километров. Ради чего его стоит преодолеть дорогу? В первую очередь, чтобы насладиться живописной природой в окрестностях озера Ипкуль. Это место привлекает туристов круглый год — к примеру, зимой оно подходит для прогулок и катания на лыжах, а летом в водоеме можно купаться, ловить рыбу.
На берегу озера Ипкуль находится архитектурный парк «Ключи» — его открыли осенью 2023 года. Первыми объектами на его территории стали работы тюменских, екатеринбургских, московских и новосибирских художников. Все работы отсылают к истории этих мест — когда-то на берегу водоема находились стоянки древнего человека, деревянные городища. Сегодня на территории архитектурного парка много объектов и композиций, причем, все они интерактивные — их можно трогать, заходить внутрь, и, конечно же, фотографироваться рядом. Вход на территорию парка бесплатный, он работает в течение всего года.
Как добраться из Тюмени до архитектурного парка «Ключи» и озера Ипкуль? На личном автомобиле можно доехать до села Ипкуль, время в пути — чуть более часа. Также добраться до этого места можно и на общественном транспорте — на автобусе, который довезет до населенного пункта Торгили, а дальше можно поймать попутку.
Недалеко от Тюмени расположен интересный историко-мемориальный комплекс, который можно посетить в январе 2025 года в выходные дни. Некогда Искер был городом, который имел статус столицы Сибирского ханства. Сегодня на его месте находится памятник федерального значения.
Само название Искер в переводе с обско-угорского языка переводится как «старый город». На берегу реки Иртыш находится символ комплекса «Искер» — старинная мечеть, построенная в честь хана Кучума. В скором времени в ней обещают открыть исторический музей. В числе других достопримечательностей комплекса — юрты, старинное городище, аллея Шейхов, ханская ставка. Все это можно осмотреть буквально за день, погрузившись в историю средних веков.
Комплекс «Искер» находится на 19-м километре трассы «Тобольск-Байгара». Из Тюмени необходимо сначала доехать до Тобольска, а затем проехать еще порядка 20 километров через Сибиряк и Прииртышской, если для путешествия выбран личный автотранспорт. На общественном транспорте до комплекса тоже можно доехать — через Тобольск, на автобусе или на электричке. Из Тобольска до комплекса можно доехать на рейсовом автобусе, который следует до Преображенки.
Старинный город Ишим был основан несколько столетий назад, тогда он имел название Коркина слобода. В 1721 году император Петр Первый издал указ, согласно которому слобода стала центром Ишимского округа.
Что посмотреть в Ишиме? В первую очередь, прекрасно сохранившиеся до наших дней дома местных купцов, которые были построены в конце позапрошлого и в начале прошлого века. В разное время в городе родились и жили декабристы Штейнгейль и Одоевский, а также писатель Петр Ершов. Ишим посещали писатель Антон Чехов, ученый Дмитрий Менделеев, другие известные деятели науки и искусства.
Путешествуя в Ишим, можно заехать и в село Ершово, где родился известный писатель, автор сказки «Конек-Горбунок». В населенном пункте работает достаточно интересный музей, посвященный семье писателя, а также этнографический музей с обширной экспозицией. Посетители узнают о русском быте, устройства избы, старинных обычаях и приметах.
Доехать до Ишима из Тюмени можно на автомобиле, через Ялуторовск. Путь займет порядка трех или четырех часов.
Всего в 40 километрах от Тюмени, рядом с населенным пунктом Винзили находится уникальный памятник природы — Кыштырлинский карьер. Некогда здесь находилось легендарное тюменское море, и на дне карьера до сих пор находят останки древних животных и рыб.
Сегодня в карьере ведутся работы по добыче глины, поэтому для посещения он закрыт. Однако это не означает, что на его территорию нельзя попасть — достаточно оформить специальный пропуск, чтобы своими глазами посмотреть на то, каким было тюменское море.
Планируя путешествие на выходные дни из Тюмени, можно включить в маршрут посещение Викуловского района, а именно — осмотр местного водоема, который имеет достаточно необычную форму. Именно благодаря ей озеро называется Сердце.
Безусловно, самый живописный вид на это озеро открывается с высоты, однако место само по себе очень красивое и интересное. Особенно часто сюда приезжают молодожены, поскольку с озером связана традиция: его необходимо обойти ровно три раза, чтобы семейная жизнь была счастливой, долгой и крепкой. Некоторые поверья связаны и с особыми свойствами воды из озера — считается, что она способна приворожить. Также возле озера Сердце принято загадывать желания.
Доехать до озера Сердце, которое находится возле поселка Калинино, можно на автомобиле — путь составит порядка 400 километров, около пяти часов. Можно добираться через Ишим и Ялуторовск, либо через Кротово, Лабино и Ярково. В этом случае путешествие займет порядка шести часов.
Озеро Сингуль — один из самых живописных водоемов области. На его берегу, к востоку от водоема, находится природный памятник «Сингульский лес», который очень любят посещать как жители Тюмени, так и туристы. Летом посетителей в парке особенно много, однако и зимой здесь есть что посмотреть. По словам любителей отдыха на озере Сингуль, здесь очень красивые закаты. Летом на озере собираются любители рыбалки, которые ловят крупных карасей.
Добраться до озера Сингуль из Тюмени можно за пару часов на автомобиле, расстояние от областного центра — примерно 90-100 километров. Путь лежит через Богандинский, далее, возле поворота на Ялуторовск, нужно свернуть направо.
Отличный вариант для маршрута выходного дня — посещение Тобольска. Это один из самых старых и интересных городов в Сибири на Урале. Его символ — Тобольский кремль, памятник архитектуры, который прекрасно сохранился до наших дней. Это единственный кремль из камня на территории Сибири.
В Тобольске обязательно нужно посетить местный музей-заповедник, который включает более десяти разных комплексов с интересными экспозициями. Они не оставят равнодушными ни взрослых туристов, ни детей. Также стоит увидеть Дом Губернатора, в котором работает музей семьи царя Николая Второго, магазин Голева-Лебедева, Архиерейский дом. Интересным квестом для туристов может стать поиск ангелов в Тобольске — всего таких скульптур десять, они расположены по всему центру города.
Добраться из Тюмени до Тобольска на автомобиле можно примерно за три часа, расстояние между городами — 250 километров. Также можно доехать и на общественном транспорте, например, на электричке или на рейсовом автобусе от автовокзала.