Успеть до конца января: куда съездить из Тюмени на выходные в 2025 году

На берегу озера Ипкуль находится архитектурный парк «Ключи» — его открыли осенью 2023 года. Первыми объектами на его территории стали работы тюменских, екатеринбургских, московских и новосибирских художников. Все работы отсылают к истории этих мест — когда-то на берегу водоема находились стоянки древнего человека, деревянные городища. Сегодня на территории архитектурного парка много объектов и композиций, причем, все они интерактивные — их можно трогать, заходить внутрь, и, конечно же, фотографироваться рядом. Вход на территорию парка бесплатный, он работает в течение всего года.