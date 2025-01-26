Будут 40-сантиметровые сугробы: на Тюмень обрушится мощный снегопад

Самыми снежными днями станут 28–29 января, 31 января и 1 февраля. Температура воздуха во вторник и среду составит -7…-16, в пятницу и субботу -3…-17. В четверг, 30 января, осадков не ожидается, но метеорологи прогнозируют в этот день понижение температуры воздуха до -16…-20.