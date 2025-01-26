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Posted 26 января, 11:37

Published 26 января, 11:37

Modified 26 января, 11:39

Updated 26 января, 11:39

Будут 40-сантиметровые сугробы: на Тюмень обрушится мощный снегопад

Будут 40-сантиметровые сугробы: на Тюмень обрушится мощный снегопад

26 января 2025, 11:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Снег
Около 42 сантиметров достигнет высота снежного покрова в областной столице к концу следующей недели. По прогнозам метеорологов, за ближайшую неделю в Тюмени выпадет треть месячной нормы осадков.

Самыми снежными днями станут 28–29 января, 31 января и 1 февраля. Температура воздуха во вторник и среду составит -7…-16, в пятницу и субботу -3…-17. В четверг, 30 января, осадков не ожидается, но метеорологи прогнозируют в этот день понижение температуры воздуха до -16…-20.

Фото: gismeteo.ru

В ближайшие сутки в Тюмени ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег в течение дня. Днем температура воздуха составит -7…-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до -15…-16.

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