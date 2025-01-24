Народные приметы на Федосеев день: чего нельзя делать 24 января

Posted 24 января, 02:26
Published 24 января, 02:26
Modified 24 января, 02:28
Updated 24 января, 02:28
Православная церковь чтит память последнего императора Рима Феодосия Великого, запретившего языческие культы. А в народном календаре 24 января отмечен как день, когда можно узнать погоду на весну.
На Феодосия запрещалось носить грязную или мятую одежду, чтобы избежать неудач, и одалживать деньги, чтобы избежать бедности. Переезд в этот день будет неудачным: жизнь на новом месте окажется неуютной и трудно будет ладиться. Стрижка ногтей и волос могла навлечь долги на три месяца, и, вообще, старались не пользоваться острыми, режущими и колющими предметами.
Морозы в Федосеев день означали затяжные холода, а тепло — раннюю, но затяжную весну. Плывущие против ветра облака предвещали снегопад, а редкие облака — заморозки. Считалось, что сосульки на крышах — примета теплого февраля, а погода на Федосея покажет, каким будет весь ноябрь.