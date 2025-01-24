Народные приметы на Федосеев день: чего нельзя делать 24 января

На Феодосия запрещалось носить грязную или мятую одежду, чтобы избежать неудач, и одалживать деньги, чтобы избежать бедности. Переезд в этот день будет неудачным: жизнь на новом месте окажется неуютной и трудно будет ладиться. Стрижка ногтей и волос могла навлечь долги на три месяца, и, вообще, старались не пользоваться острыми, режущими и колющими предметами.