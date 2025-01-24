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Posted 24 января, 02:26

Published 24 января, 02:26

Modified 24 января, 02:28

Updated 24 января, 02:28

Народные приметы на Федосеев день: чего нельзя делать 24 января

Народные приметы на Федосеев день: чего нельзя делать 24 января

24 января 2025, 02:26
Фото: 1MI.
Федосеев день традиционно был морозным, поэтому старались тепло топить и носить меховую одежду. С 24 января связано множество запретов, нарушение которых грозит бедами.

Православная церковь чтит память последнего императора Рима Феодосия Великого, запретившего языческие культы. А в народном календаре 24 января отмечен как день, когда можно узнать погоду на весну.

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На Феодосия запрещалось носить грязную или мятую одежду, чтобы избежать неудач, и одалживать деньги, чтобы избежать бедности. Переезд в этот день будет неудачным: жизнь на новом месте окажется неуютной и трудно будет ладиться. Стрижка ногтей и волос могла навлечь долги на три месяца, и, вообще, старались не пользоваться острыми, режущими и колющими предметами.

Морозы в Федосеев день означали затяжные холода, а тепло — раннюю, но затяжную весну. Плывущие против ветра облака предвещали снегопад, а редкие облака — заморозки. Считалось, что сосульки на крышах — примета теплого февраля, а погода на Федосея покажет, каким будет весь ноябрь.

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#Марина Коржина#Общество#Погода#Приметы
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