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Posted 23 января, 02:07

Published 23 января, 02:07

Modified 23 января, 02:07

Updated 23 января, 02:07

Поработать и получить втройне — как народный календарь советует провести 23 января

Поработать и получить втройне — как народный календарь советует провести 23 января

23 января 2025, 02:07
Фото: 1MI.
В народном календаре 23 января — день Григория Летоуказателя. Этот день хорош, чтобы как следует поработать, но есть нюансы.

Православная церковь в этот день чтит память святителя и богослова Григория Нисского, который считался одним из отцов Церкви. Но в этот же день было принято примечать погоду на лето, поэтому Григория назвали Летоуказателем.

23 января нельзя выносить из дома мусор и золу — можно лишиться счастья и удачи. Нельзя жаловаться на судьбу, а то подкинет проблем посерьезнее, и на здоровье, иначе совсем его лишишься. А чтобы наверняка усилиться против болезней, было принято есть мясные блюда.

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Тому, кто решит похвастаться какой-то вещью в этот день, грозит лишиться предмета гордости. Лучше удержаться от ругательств, а то можно накликать горе в свой дом.

В этот день можно начинать любые сложные дела, потому что все будет даваться легко. Но работать лучше на своем дворе, ведь помощь в чужом хозяйстве приведет к раздору с теми, кому поможете. В то же время, считается, что все добро, сделанное в этот день, вернется в тройном размере.

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Предки считали, что лето будет сырым, если в Григоров день спустится иней, и жарким, если будет ясная и солнечная погода. А вот ветер с юга обещал многочисленные летние грозы. Ясное морозное утро считали знаком того, что долго будут стоять крепкие холода без оттепелей. Порывистый ветер предвещает метели и неустойчивую погоду всю ближайшую неделю.

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#Марина Коржина#Общество#Погода#Приметы
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