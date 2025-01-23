Поработать и получить втройне — как народный календарь советует провести 23 января

Posted 23 января, 02:07
Published 23 января, 02:07
Modified 23 января, 02:07
Updated 23 января, 02:07
Православная церковь в этот день чтит память святителя и богослова Григория Нисского, который считался одним из отцов Церкви. Но в этот же день было принято примечать погоду на лето, поэтому Григория назвали Летоуказателем.
23 января нельзя выносить из дома мусор и золу — можно лишиться счастья и удачи. Нельзя жаловаться на судьбу, а то подкинет проблем посерьезнее, и на здоровье, иначе совсем его лишишься. А чтобы наверняка усилиться против болезней, было принято есть мясные блюда.
Тому, кто решит похвастаться какой-то вещью в этот день, грозит лишиться предмета гордости. Лучше удержаться от ругательств, а то можно накликать горе в свой дом.
В этот день можно начинать любые сложные дела, потому что все будет даваться легко. Но работать лучше на своем дворе, ведь помощь в чужом хозяйстве приведет к раздору с теми, кому поможете. В то же время, считается, что все добро, сделанное в этот день, вернется в тройном размере.
Предки считали, что лето будет сырым, если в Григоров день спустится иней, и жарким, если будет ясная и солнечная погода. А вот ветер с юга обещал многочисленные летние грозы. Ясное морозное утро считали знаком того, что долго будут стоять крепкие холода без оттепелей. Порывистый ветер предвещает метели и неустойчивую погоду всю ближайшую неделю.