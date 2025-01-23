Поработать и получить втройне — как народный календарь советует провести 23 января

В этот день можно начинать любые сложные дела, потому что все будет даваться легко. Но работать лучше на своем дворе, ведь помощь в чужом хозяйстве приведет к раздору с теми, кому поможете. В то же время, считается, что все добро, сделанное в этот день, вернется в тройном размере.