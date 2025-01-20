Неумытым и во хмелю: как народный календарь советует провести день 20 января

Ясная и холодная погода в этот день предвещает засушливое лето, а сильный ветер с юга — дождливое. Метель означает, что и на Масленицу будет мести вьюга и идти снег. Если звезды на небе сияют уж очень ярко — холода долго не отступят, а если звезд видно мало — быть ненастью. Также погода подскажет, каким будет урожай: если пасмурно и идет снег, значит, урожай будет хорошим, а утренний туман — к обильным хлебам.