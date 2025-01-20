Неумытым и во хмелю: как народный календарь советует провести день 20 января

Posted 20 января, 02:34
Published 20 января, 02:34
Modified 20 января, 02:36
Updated 20 января, 02:36
Традиционно 20 января отмечается день Ивана Бражника или Перезимника, который «о весне весть подает». В этот день принято собирать друзей на застолье со спиртными напитками, считалось, что так можно «запить» зло. Но до пьяна напиваться нельзя, иначе весь год будут преследовать несчастья. Православные христиане 20 января за столом прежде всего пили святую крещенскую воду.
В этот день нельзя бездельничать: даже на дружеские посиделки брали рукоделие, если не было большой работы, мужчины занимались мелким ремонтом по дому. Народное поверье запрещает на Ивана Бражника слишком тщательно умываться, чтобы не «смыть» защиту от мошенников и лгунов.
Ясная и холодная погода в этот день предвещает засушливое лето, а сильный ветер с юга — дождливое. Метель означает, что и на Масленицу будет мести вьюга и идти снег. Если звезды на небе сияют уж очень ярко — холода долго не отступят, а если звезд видно мало — быть ненастью. Также погода подскажет, каким будет урожай: если пасмурно и идет снег, значит, урожай будет хорошим, а утренний туман — к обильным хлебам.