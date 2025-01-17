Народные приметы на день Зосимы Пчельника: чего нельзя делать 17 января

Зосимы Пчельника не рекомендуется начинать больших дел: будут провальными. А вот строить планы и продумывать свои шаги наперед — самое время. Также запрещено торговать, подписывать документы, проводить крупные денежные расчеты. Не рекомендуется в этот день стричь волосы и ногти, выливать воду из дома — все это к ослаблению здоровья.