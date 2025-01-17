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Posted 17 января, 02:58

Published 17 января, 02:58

Modified 17 января, 03:00

Updated 17 января, 03:00

Народные приметы на день Зосимы Пчельника: чего нельзя делать 17 января

Народные приметы на день Зосимы Пчельника: чего нельзя делать 17 января

17 января 2025, 02:58
Фото: Нейросеть. 1MI.
По народному календарю 17 января отмечается день Зосимы Пчельника или Пасечника. Сегодня девушки могут узнать, скоро ли выйдут замуж, а все остальные — погоду на всю осень.

Считается, что в этот день пчелы начинают просыпаться после зимней спячки. Поэтому на стол обязательно ставили мед, чтобы показать, что ценят усилия крылатых работников. А пчеловоды проверяли ульи и готовили их к лету.

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Хозяева обязательно должны предложить медовые угощения гостям, а те не могут отказаться, чтобы получить здоровье на год вперед. Хозяйки старались проявить фантазию: пекли медовые пряники, делали ириски и готовили другие сладости с медом.

Девушки в этот день гадали на судьбу: вечером смотрели на звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа, все святочные гадания на суженого сбудутся. Если девушка первым делом видела перед собой Млечный путь, значит, ей предстоял еще год незамужней жизни.

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Зосимы Пчельника не рекомендуется начинать больших дел: будут провальными. А вот строить планы и продумывать свои шаги наперед — самое время. Также запрещено торговать, подписывать документы, проводить крупные денежные расчеты. Не рекомендуется в этот день стричь волосы и ногти, выливать воду из дома — все это к ослаблению здоровья.

Традиционно в этот день узнавали погоду на теплый сезон. Оттепель сулила комфортную осень, чистое небо с полной луной — сильное половодье, а снегопад обещал богат сбор мёда.

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