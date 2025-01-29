Народные приметы на Петров день: чего нельзя делать 29 января

Предки верили, что в этот день можно узнать погоду на все лето. Мороз предвещает жаркое лето, метель — дождливое, а снегопад — лето, удачное для покосов и рыбалки. Если в обед запоют петухи или животные поведут себя беспокойно — жди ухудшение погоды. Считается, что это один из самых морозных дней в году, потому нужно тепло одеваться и не отходить далеко от дома.