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Posted 29 января, 02:07

Published 29 января, 02:07

Modified 29 января, 02:07

Updated 29 января, 02:07

Народные приметы на Петров день: чего нельзя делать 29 января

Народные приметы на Петров день: чего нельзя делать 29 января

29 января 2025, 02:07
Фото: 1MI.
В этот день полагается соблюдать несколько важных запретов. Нарушение их может грозить голодом и бедностью, а также потерей здоровья. Зато в этот день можно узнать погоду на лето.

Православные христиане 29 января поклоняются веригам апостола Петра, а в народном календаре дата отмечена как день Петра-полукорма. Такое название прижилось потому, что народ проверял, хватит ли запасов до весны и не ушло ли больше половины заготовленного корма для скота.

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День подходит для важных решений — разум будет чист и позволит сосредоточиться на проблеме. Для укрепления здоровья проводили нехитрый ритуал: выносили на улицу вывернутую наизнанку наволочку и трясли, приговаривая, чтобы все недуги ветер забрал, а здоровье дал. А для приманивания богатства обязательно мели полы: чем больше сора наметали, тем богаче будет год.

Следует обязательно положить в холодильник или погреб побольше продуктов — это обеспечит достаток на год вперед и отгонит голод.

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В Петров день запрещено драться даже в шутку или наносить «удары» словесно. Нельзя подглядывать и подслушивать, иначе есть риск оглохнуть и ослепнуть, а все выведанное обернется против вас. Также нежелательно прикасаться к острым предметам, стричь волосы, прясть и ткать, даже расчесывать волосы.

Предки верили, что в этот день можно узнать погоду на все лето. Мороз предвещает жаркое лето, метель — дождливое, а снегопад — лето, удачное для покосов и рыбалки. Если в обед запоют петухи или животные поведут себя беспокойно — жди ухудшение погоды. Считается, что это один из самых морозных дней в году, потому нужно тепло одеваться и не отходить далеко от дома.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Погода#Приметы
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