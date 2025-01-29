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Posted 29 января, 01:15

Published 29 января, 01:15

Modified 29 января, 01:15

Updated 29 января, 01:15

В Тюмени ожидается опасное природное явление

В Тюмени ожидается опасное природное явление

29 января 2025, 01:15
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, изморозь, снег и ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 29 января. Днем термометры покажут -7…-12, местами до -17, в Уватском районе до -22. Ночью температура воздуха составит -11…-16, местами до -21…-26.

В Тюмени 29 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -12…-10, к ночи похолодает до -15…-18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:58, продолжительность дня 8 часов 15 минут.

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В Тобольске 29 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем ожидается -15…-18, к вечеру столбики термометров опустятся до -18…-17. Ветер будет дуть со скоростью 2,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38, закат в 16:42, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.

В Ишиме 29 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Дневная температура воздуха составит -12…-11, к вечеру ожидается похолодание до -17…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23 закат в 16:47 продолжительность дня 8 часов 24 минуты.

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