В Тюмени ожидается опасное природное явление

Posted 29 января, 01:15
Published 29 января, 01:15
Modified 29 января, 01:15
Updated 29 января, 01:15
В Тюмени 29 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -12…-10, к ночи похолодает до -15…-18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:58, продолжительность дня 8 часов 15 минут.
В Тобольске 29 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем ожидается -15…-18, к вечеру столбики термометров опустятся до -18…-17. Ветер будет дуть со скоростью 2,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:38, закат в 16:42, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.
В Ишиме 29 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Дневная температура воздуха составит -12…-11, к вечеру ожидается похолодание до -17…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23 закат в 16:47 продолжительность дня 8 часов 24 минуты.