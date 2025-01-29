В Тюмени ожидается опасное природное явление

Облачная с прояснениями погода, изморозь, снег и ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 29 января. Днем термометры покажут -7…-12, местами до -17, в Уватском районе до -22. Ночью температура воздуха составит -11…-16, местами до -21…-26.

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