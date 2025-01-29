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Posted 29 января, 07:50

Published 29 января, 07:50

Modified 29 января, 07:52

Updated 29 января, 07:52

Тюменцы просят не выпускать собак на улицы после отлова.

Не выпускать их на улицы! Тюменцы требуют пересмотреть условия отлова собак

29 января 2025, 07:50
Фото: 1MI. Тюменцы просят не выпускать собак на улицы после отлова.

Тюменцы просят не выпускать собак на улицы после отлова

Недавний инцидент с собаками, которые встали у порога здания правительства региона, наглядно показал, что борьба с бродячими собаками в городе пока ведется не особо эффективно. Многие горожане стали предлагать не выпускать собак на улицы после отлова. Будет ли эта система эффективна?

Текущая ситуация с отловом животных в Тюмени

Проблема безнадзорных животных в Тюмени, как и во многих других городах России, остается острой. Несмотря на усилия властей и зоозащитников, отлов и контроль за численностью бездомных собак и кошек проводятся недостаточно эффективно. По данным администрации Тюмени, в городе ежегодно отлавливают около 2–3 тысяч безнадзорных животных. Однако, по оценкам зоозащитников, реальное количество бездомных собак и кошек в городе превышает 10 тысяч. Это значит, что даже при активной работе служб отлова, значительная часть животных остается на улицах.

Основная проблема заключается в том, что отлов часто проводится бессистемно. Животных забирают с улиц, но их дальнейшая судьба остается неясной. Часть из них передают в приюты, часть стерилизуют и выпускают обратно, а некоторые, к сожалению, погибают из-за неправильного обращения или отсутствия должного ухода.

«У нас сейчас есть система, которая работает очень странно. Если собака после отлова получает зеленую бирку — ее отдают новым хозяевам, желтую — она не опасна и ее выпустят в место отлова после стерилизации, красная — собака агрессивна и должна содержаться в приюте. При этом неясно, как определяется агрессивность и работает ли с животными специалист», — рассказала зоозащитник и волонтер Валерия Горохова .

Но одной из главных причин неэффективности отлова является недостаточное финансирование. Средств, выделяемых из бюджета, хватает только на частичное решение проблемы.

«Бюджетные средства, выделяемые на отлов и содержание животных, крайне ограничены. Это приводит к тому, что работы проводятся вполсилы, а приюты переполнены и не могут обеспечить должный уход за всеми животными», — комментирует Горохова.
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Если животных не выпускать?

Некоторые горожане считают, что даже животных, которых обычно признают неагрессивными, выпускать на улицы города не стоит.

«Она сегодня неагрессивная, а завтра ребенка укусит. Это непредсказуемые животные. Что важнее, ваша гуманность или безопасность населения?», — задается вопросом тюменка Полина Лосева.

А у зоозащитницы на него уже есть заготовленный ответ. За годы помощи в приюте она не раз сталкивалась с аналогичными вопросами.

«О том, чтобы не выпускать животных можно было бы говорить, если бы у нас хорошо финансировали приюты. Но этого нет. Если вы поддерживаете идею всех собак усыплять, то и на это нужно много денег. Но будет крайне глупо считать, что это поможет убрать бродячих собак с улиц Тюмени. Люди все еще выбрасывают животных на улицу», — говорит волонтер.

Волонтер отмечает, что усыпление создает так называемый «эффект вакуума»: когда часть животных удаляется с улиц, освободившееся пространство быстро заполняется новыми. Это связано с тем, что бездомные животные активно размножаются, а выброшенные домашние питомцы пополняют их ряды.

«Усыпление — это борьба с симптомами, а не с причиной. Пока люди продолжают выбрасывать животных на улицу, а безнадзорные собаки и кошки размножаются, проблема будет возвращаться снова и снова», — объясняет зоозащитник.

По ее мнению, усыпление — это крайне негуманный метод, который вызывает широкий общественный резонанс. Современное общество все чаще выступает за гуманное обращение с животными, и массовое усыпление противоречит этим принципам.

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Как бороться с бродячими животными?

По мнению Гороховой, важно не только отлавливать животных, но и работать с населением. Многие люди выбрасывают питомцев на улицу, не понимая, что это приводит к росту числа бездомных животных. Нужно проводить просветительские кампании и ужесточать ответственность за жестокое обращение с животными.

При этом создание сети приютов позволяет обеспечить временное содержание животных, их лечение и поиск новых хозяев. Это особенно важно для тех, кто не может быть выпущен обратно на улицу. Важна и просветительская работа, люди должны понимать, что животное — это не игрушка, а ответственность. Необходимо проводить образовательные программы в школах, рассказывать о важности стерилизации и ответственном отношении к питомцам.

В некоторых странах и городах уже доказали, что гуманные методы работают. Например, в Германии и Нидерландах массовая стерилизация и активная работа приютов практически полностью решили проблему бездомных животных.

«В Европе усыпление применяется только в крайних случаях, когда животное неизлечимо больно и страдает. Основной акцент делается на стерилизации, приютах и образовании. Это тот путь, который стоит перенять», — говорит волонтер.

Усыпление бездомных животных — это не решение, а временная мера, которая лишь маскирует проблему. Для того чтобы справиться с ней, необходим комплексный подход, включающий стерилизацию, строительство приютов, просветительскую работу и ужесточение законодательства.

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