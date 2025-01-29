Не выпускать их на улицы! Тюменцы требуют пересмотреть условия отлова собак

Проблема безнадзорных животных в Тюмени, как и во многих других городах России, остается острой. Несмотря на усилия властей и зоозащитников, отлов и контроль за численностью бездомных собак и кошек проводятся недостаточно эффективно. По данным администрации Тюмени, в городе ежегодно отлавливают около 2–3 тысяч безнадзорных животных. Однако, по оценкам зоозащитников, реальное количество бездомных собак и кошек в городе превышает 10 тысяч. Это значит, что даже при активной работе служб отлова, значительная часть животных остается на улицах.