В Тюмени неизвестные расстреляли стаю бродячих собак

Posted 3 января, 05:54
Published 3 января, 05:54
Modified 3 января, 06:31
Updated 3 января, 06:31
По словам очевидцев, от пулевых ранений погибли три собаки, в том числе одна домашняя лайка, — огнестрельные ранения подтвердили ветврачи. Единственный выживший пес, которому дали кличку Ян, в настоящее время находится в ветеринарной клинике «Верный друг». За его жизнь борются ветврачи.
«Информация по Яну. Давление держит, температуру тоже. Но парез конечностей, нет глубокой болевой чувствительности не передних ни задних. Возможно, это посттравматический шок», — сообщили волонтеры.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашем Городу» информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве сообщили, что заявление по данному факту уже поступило в ОП №6 УМВД России по Тюмени. В настоящее время проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семья живодеров повесила своего домашнего пса на глазах у соседей. Свой поступок тюменцы объяснили тем, что собака им надоела, а на ее усыпление денег у них нет. За зверский поступок в отношении живодеров было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».