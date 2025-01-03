В Тюмени неизвестные расстреляли стаю бродячих собак

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семья живодеров повесила своего домашнего пса на глазах у соседей. Свой поступок тюменцы объяснили тем, что собака им надоела, а на ее усыпление денег у них нет. За зверский поступок в отношении живодеров было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».