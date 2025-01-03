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Posted 3 января, 05:54

Published 3 января, 05:54

Modified 3 января, 06:31

Updated 3 января, 06:31

В Тюмени неизвестные расстреляли стаю бродячих собак

В Тюмени неизвестные расстреляли стаю бродячих собак

3 января 2025, 05:54
Фото: 1MI.
ЧП произошло днем 2 января в районе переулка Павлова. Об этом сообщили волонтеры группы КОТиПËС.

По словам очевидцев, от пулевых ранений погибли три собаки, в том числе одна домашняя лайка, — огнестрельные ранения подтвердили ветврачи. Единственный выживший пес, которому дали кличку Ян, в настоящее время находится в ветеринарной клинике «Верный друг». За его жизнь борются ветврачи.

Видео: КОТиПËС..
«Информация по Яну. Давление держит, температуру тоже. Но парез конечностей, нет глубокой болевой чувствительности не передних ни задних. Возможно, это посттравматический шок», — сообщили волонтеры.
Фото: КОТиПËС.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашем Городу» информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве сообщили, что заявление по данному факту уже поступило в ОП №6 УМВД России по Тюмени. В настоящее время проводится проверка.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области семья живодеров повесила своего домашнего пса на глазах у соседей. Свой поступок тюменцы объяснили тем, что собака им надоела, а на ее усыпление денег у них нет. За зверский поступок в отношении живодеров было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

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