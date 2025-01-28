Обратно в 2000: как изменилась раскрываемость преступлений в Тюмени за 25 лет

В августе 2018 года следственное управление СКР по Тюменской области возглавил генерал-майор Александр Кубляков. Главный прокурор региона Владимиров был переведен в Санкт Петербург. В результате в 2019-м году раскрываемость преступлений снова снизилась до 52%. Но было раскрыто 13 922 преступлений из 26 648. В то же время улучшились показатели раскрываемости преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего, до 98,1%. Также повысилась раскрываемость грабежей до 67,5% и мошенничеств до 17,8%. Кроме того, раскрываемость угонов транспортных средств увеличилась до 76,6%. Из чего можно сделать вывод, что мошенничество и до конца 2010-х годов оставалось одним из самых проблемных для местных правоохранителей преступлений.