Обратно в 2000: как изменилась раскрываемость преступлений в Тюмени за 25 лет

Posted 28 января, 09:22
Published 28 января, 09:22
Modified 28 января, 09:24
Updated 28 января, 09:24
На рубеже тысячелетий Тюмень, как и вся Россия, переживала непростые времена. Экономический кризис 1990-х годов, рост безработицы и социальное расслоение привели к увеличению уровня преступности. По данным постановления Тюменской областной думы от 24 апреля 2003 года №787, раскрываемость преступлений в регионе в 2002 году составляла 48,6%. Это был период, когда правоохранительные системы ещё не оправились от потрясений 1990-х, а техническое оснащение и методы работы оставались устаревшими, об этом нашему городу рассказал бывший правоохранитель Дмитрий Смирнов.
«Основными проблемами того времени были: уличная преступность, низкая раскрываемость экономических преступлений и коррупция в правоохранительных органах», — говорит силовик в отставке.
С середины 2000-х годов ситуация начала постепенно меняться, но в худшую сторону. Руководство силовых структур в тот период сосредоточилось на борьбе с наиболее резонансными преступлениями, но системных изменений достичь не удавалось. А потому к 2007 году раскрываемость преступлений упала до критических 30,3%. Тогда главным прокурором Тюменской области был Эрнест Валеев, занимавший эту должность с 1993 по 2007 год. В прокуратуре региона отмечали, что в 2007-м в областном центре, Заводоуковске, Вагайском и Казанском районах сложилась критическая ситуация с раскрываемостью преступлений. Из-за этого более 10 тысяч уголовных дел были приостановлены.
«В то время тяжелая ситуация была с наркотиками. Также много было краж и мошенничества. Инструментов для раскрытия не было, как и полного штата сотрудников», — рассказывает Смирнов.
В 2007 году прокуратуру региона возглавил Владимир Владимиров, этот пост он занимал до 2019-го года. Уже к 2008 году раскрываемость выросла, пусть и незначительно — до в 2008 году составила 35,7%, еще через год этот показатель вырос 44,7%. Однако, как отмечает бывший правоохранитель Смирнов, это не только заслуга Владимирова, но и следствие значительных изменений в работе правоохранительных органов, в числе которых внедрение цифровых технологий, развитие систем анализа данных и улучшение координации между ведомствами.
2010-е годы стали временем значительных изменений в работе правоохранительных органов. Внедрение систем видеонаблюдения в городе, улучшение взаимодействия между полицией и населением и борьба с коррупцией внутри правоохранительных органов существенно повлияли на обстановку. В 2011 году Михаил Богинский возглавил следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, где работал до 2018 года.
«На то же время пришлось создание единых баз данных, позволяющих оперативно отслеживать преступников. Активное использование видеонаблюдения и систем распознавания лиц», — говорит Смирнов.
По итогам 2013 года раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 50,6%, по итогам 2017-го уже 60%. При этом одной из главных проблем оставался оборот наркотиков.
В августе 2018 года следственное управление СКР по Тюменской области возглавил генерал-майор Александр Кубляков. Главный прокурор региона Владимиров был переведен в Санкт Петербург. В результате в 2019-м году раскрываемость преступлений снова снизилась до 52%. Но было раскрыто 13 922 преступлений из 26 648. В то же время улучшились показатели раскрываемости преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего, до 98,1%. Также повысилась раскрываемость грабежей до 67,5% и мошенничеств до 17,8%. Кроме того, раскрываемость угонов транспортных средств увеличилась до 76,6%. Из чего можно сделать вывод, что мошенничество и до конца 2010-х годов оставалось одним из самых проблемных для местных правоохранителей преступлений.
В 2019-м прокуратуру Тюменской области возглавил Владислав Московских, местное управление СКР все еще курировал Кубляков. По итогам 2020 года раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 54,3%, а в 2021- 56,5%. Но значительно улучшить результат не удалось. В 2022 году раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 56,6%, в 2023 — 53,1%, а по итогам 2024 года раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 48,6% и повторила показатель 2000-х годов. Отметим, что в 2024-м году прокуратуру региона возглавил Александр Попов.
Однако по сей день мошенничество остается серьезной проблемой и видом преступности с наиболее низкими показателями раскрываемости. Проблемной остается ситуация с оборотом наркотиков, по итогам 2024-го года раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилась на 0,2% (65,7%), в том числе с их сбытом — на 1,8% (55,5%).
Как выяснилось, наилучший показатель раскрываемости преступлений в Тюменской области пришелся на 2017-й год. Тогда прокуратуру возглавлял Владимиров, а СКР — Богинский, а раскрываемость преступлений составляла 60%. Неизвестно, удастся ли региону, который уже обогнал Москву и Санкт-Петербург по уровню преступности, вернуться к таким высоким показателям.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стало максимальным с 2020 года.