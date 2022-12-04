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В Тюмени на отлов бездомных собак потратили миллионы рублей

Сегодня, 03:55
Фото: 1MI

Тюмень стала лидером в УрФО по тратам на отлов бродячих собак

Тюменские власти потратили в этом году восемнадцать миллионов рублей на отлов бродячих собак. Это самая большая сумма среди регионов Уральского административного округа.
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Тюмень

По данным Ural Mash, всего с улиц областной столицы было отловлено тысяча бездомных животных. При этом, зарегистрировано семь случаев нападения на людей.

В Екатеринбурге из городского бюджета на эти цели потратили 16,8 миллионов рублей (670 отловлено, 4 случая нападения), в Челябинске — 11,3 миллиона рублей (550 животных чипировано, зарегистрировано 19 случаев нападения), в Перми — 11,4 миллиона рублей (отловлено 523, зарегистрировано 4 случая нападения), в Ханты-Мансийске — 11,3 миллиона (отловлено 800, случаев нападения 152).

Самую маленькую сумму на отлов животных потратили в Кургане — 3,2 миллиона рублей. Здесь с начала года чипировали 148 бездомных собак.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске местные жители сообщали о стаях бродячих собак, ведущих себя агрессивно. Горожане обвинили администрацию города в бездействии.

В Тобольске бездомные собаки начали нападать на людей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Бездомные животные#Собаки#Бродячие собаки#Тюменская область
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