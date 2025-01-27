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Posted 27 января, 11:11

Published 27 января, 11:11

Modified 27 января, 11:13

Updated 27 января, 11:13

Тюменку оштрафовали за нападение ее собаки на маленького ребенка

Тюменку оштрафовали за нападение ее собаки на маленького ребенка

27 января 2025, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Тобольский район
По информации объединенной пресс-службы судов Тюменской области, в Тобольском районе осудили владелицу собаки. Ее питомец покусал маленького ребенка.

Инцидент произошел 24 июля прошлого года в селе Байкалово на улице Гагарина. Во время выгула собака укусила несовершеннолетнего ребенка. Он получил травму правого предплечья. Из-за этого пришлось проводить вакцинацию.

Уточняется, что владелица собаки нарушила правила по выгулу домашних животных. В результате, суд приговорил тюменку к компенсации морального вреда в размере 15 тысяч рублей, а также 3 тысячи рублей госпошлины.

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Ранее «Наш Город» писал о том, как грозная собака держала в страхе целый район — Суходолье. Там алабай периодически выходил на прогулку за территорию дома без хозяина.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольский район#Владелица собаки#Несовершеннолетний ребенок
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