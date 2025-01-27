Тюменку оштрафовали за нападение ее собаки на маленького ребенка

Posted 27 января, 11:11
Published 27 января, 11:11
Modified 27 января, 11:13
Updated 27 января, 11:13
Инцидент произошел 24 июля прошлого года в селе Байкалово на улице Гагарина. Во время выгула собака укусила несовершеннолетнего ребенка. Он получил травму правого предплечья. Из-за этого пришлось проводить вакцинацию.
Уточняется, что владелица собаки нарушила правила по выгулу домашних животных. В результате, суд приговорил тюменку к компенсации морального вреда в размере 15 тысяч рублей, а также 3 тысячи рублей госпошлины.
Ранее «Наш Город» писал о том, как грозная собака держала в страхе целый район — Суходолье. Там алабай периодически выходил на прогулку за территорию дома без хозяина.