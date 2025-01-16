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Posted 16 января, 11:38

Published 16 января, 11:38

Modified 16 января, 11:51

Updated 16 января, 11:51

Тюменцы сдают в аренду овчарку, чтобы отвадить людей от покупки собаки

Тюменцы сдают в аренду овчарку, чтобы отвадить людей от покупки собаки

16 января 2025, 11:38
Фото: Изображение Midjourney.
Необычное объявление появилось на одном из сервисов. Тюменцы предлагают брать в аренду свою овчарку, но не для развлечения, а скорее, наоборот.

Как сообщается в объявлении, за 3 тысячи рублей в час люди явно перехотят заводить себе такого домашнего любимца. Возможно даже, они перестанут считать его любимцем, хотя возможно все.

«Вы поймете, что гулять с ней вам будет лень, дрессировать, вытаскивать из ее рта дохлых голубей и пластиковые предметы, ходить в грязной одежде со следами лап тоже не очень», — пишет автор объявления.

Однако ответственность за впечатления желающие полностью берут на себя. Если им понравится — это уже не проблема арендодателя.

Собаку же хоть и называют доброй, спокойной и ласковой, проблемы от нее тоже не исключают.

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Ранее сообщалось о том, что под Тюменью верный пес ждал возвращения хозяина больше года.

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#Александр Смирнов#Общество#Собаки#Новости тюмени#Аренда
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