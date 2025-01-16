Тюменцы сдают в аренду овчарку, чтобы отвадить людей от покупки собаки

Posted 16 января, 11:38
Published 16 января, 11:38
Modified 16 января, 11:51
Updated 16 января, 11:51
Как сообщается в объявлении, за 3 тысячи рублей в час люди явно перехотят заводить себе такого домашнего любимца. Возможно даже, они перестанут считать его любимцем, хотя возможно все.
«Вы поймете, что гулять с ней вам будет лень, дрессировать, вытаскивать из ее рта дохлых голубей и пластиковые предметы, ходить в грязной одежде со следами лап тоже не очень», — пишет автор объявления.
Однако ответственность за впечатления желающие полностью берут на себя. Если им понравится — это уже не проблема арендодателя.
Собаку же хоть и называют доброй, спокойной и ласковой, проблемы от нее тоже не исключают.