Ждать ли сильных потрясений? График магнитных бурь на февраль 2025 года в Тюмени

Posted 28 января, 01:00
Published 28 января, 01:00
Modified 28 января, 01:00
Updated 28 января, 01:00
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первые сильные геомагнитные возмущения наступят 1 февраля. Магнитосфера будет возбуждена и напряжена. Ожидаются сильные солнечные вспышки. Возмущения продлятся до 2 февраля.
Недолгое затишье продлится с 3 до 5 февраля. Новая магнитная буря обрушится на Тюменскую область уже 6 февраля. Вероятно, она будет затяжной, продлится до 8-9 февраля.
С 12 по 16 февраля возможны сильные геомагнитные возмущения, которые вызовут магнитные бури. Геоудары составят от трех до пяти баллов. До конца месяца других колебаний не ожидается (по крайней мере, в настоящий момент).
По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию. Однако иногда даже не сбываются прогнозы на три дня.
Магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.
В начале месяца, а именно 1 февраля, жители Тюменской области увидят покрытие Сатурна Луной. 5 февраля Луна, находящаяся в фазе первой четверти, пройдет мимо Урана, максимально сблизившись сн ним. Так как планета достаточно тусклая, наблюдать ее лучше с помощью бинокля или телескопа.
В последний день месяца, 28 февраля, ожидается новолуние, что обещает лучшую видимость остальным небесным телам. В эти дни после захода Солнца объект для наблюдения можно выбирать сразу из семи планет — Сатурна, Меркурия, Нептуна, Венеры, Урана, а следом Юпитера и Марса.