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Posted 28 января, 01:00

Published 28 января, 01:00

Modified 28 января, 01:00

Updated 28 января, 01:00

Стал известен график магнитных бурь на февраль 2025 года

Ждать ли сильных потрясений? График магнитных бурь на февраль 2025 года в Тюмени

28 января 2025, 01:00
Фото: Изображение Midjourney.

Стал известен график магнитных бурь на февраль 2025 года

Стал известен прогноз солнечной активности и возмущений на февраль 2025 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные бури в феврале 2025 года

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первые сильные геомагнитные возмущения наступят 1 февраля. Магнитосфера будет возбуждена и напряжена. Ожидаются сильные солнечные вспышки. Возмущения продлятся до 2 февраля.

Недолгое затишье продлится с 3 до 5 февраля. Новая магнитная буря обрушится на Тюменскую область уже 6 февраля. Вероятно, она будет затяжной, продлится до 8-9 февраля.

С 12 по 16 февраля возможны сильные геомагнитные возмущения, которые вызовут магнитные бури. Геоудары составят от трех до пяти баллов. До конца месяца других колебаний не ожидается (по крайней мере, в настоящий момент).

По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию. Однако иногда даже не сбываются прогнозы на три дня.

Магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.

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Какие астрономические события увидят тюменцы в феврале?

В начале месяца, а именно 1 февраля, жители Тюменской области увидят покрытие Сатурна Луной. 5 февраля Луна, находящаяся в фазе первой четверти, пройдет мимо Урана, максимально сблизившись сн ним. Так как планета достаточно тусклая, наблюдать ее лучше с помощью бинокля или телескопа.

В последний день месяца, 28 февраля, ожидается новолуние, что обещает лучшую видимость остальным небесным телам. В эти дни после захода Солнца объект для наблюдения можно выбирать сразу из семи планет — Сатурна, Меркурия, Нептуна, Венеры, Урана, а следом Юпитера и Марса.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в январе тюменцы наблюдали редкий парад планет.

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