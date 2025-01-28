Ждать ли сильных потрясений? График магнитных бурь на февраль 2025 года в Тюмени

В начале месяца, а именно 1 февраля, жители Тюменской области увидят покрытие Сатурна Луной. 5 февраля Луна, находящаяся в фазе первой четверти, пройдет мимо Урана, максимально сблизившись сн ним. Так как планета достаточно тусклая, наблюдать ее лучше с помощью бинокля или телескопа.