«Странный монтаж»: тюменца вырезали из эфира шоу, в котором он борется за приз

Известно, что дзюдоист вместе с другими атлетами борется за главный приз в 10 миллионов рублей во втором сезоне шоу. Сначала участники крутили педали велосипедов на время, а испытание покинули десять человек, показавшие худшие результаты. Тюменец сумел справиться с заданием и продолжил участие в телепередаче.