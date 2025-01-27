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Posted 27 января, 12:18

Published 27 января, 12:18

Modified 27 января, 12:20

Updated 27 января, 12:20

Спортсмен из Тюмени борется за 10 миллионов рублей на шоу «Титаны»

«Странный монтаж»: тюменца вырезали из эфира шоу, в котором он борется за приз

27 января 2025, 12:18
Фото: Алексей Леденев ВК.

Спортсмен из Тюмени борется за 10 миллионов рублей на шоу «Титаны»

Уроженец Тюменской области Алексей Леденев стал участником нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ. Несмотря на его участие, чемпиона России по дзюдо не показали в выпуске ни разу. Об этом рассказал сам спортсмен в своих социальных сетях.

Алексей Леденев пожаловался на странный монтаж шоу.

— Очень удивил странный монтаж шоу «Титаны». В первом выпуске, в двух частях, меня не показали ни одного раза! — прокомментировал ситуацию спортсмен.

Известно, что дзюдоист вместе с другими атлетами борется за главный приз в 10 миллионов рублей во втором сезоне шоу. Сначала участники крутили педали велосипедов на время, а испытание покинули десять человек, показавшие худшие результаты. Тюменец сумел справиться с заданием и продолжил участие в телепередаче.

Беременную в 16 лет тюменку бросили в эфире тв-шоу
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Ранее «Наш город» писал о том, что юная тюменка стала героиней шоу «Беременна в 16».

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Титаны#Алексей Леденев
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