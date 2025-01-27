«Странный монтаж»: тюменца вырезали из эфира шоу, в котором он борется за приз

Posted 27 января, 12:18
Published 27 января, 12:18
Modified 27 января, 12:20
Updated 27 января, 12:20
Алексей Леденев пожаловался на странный монтаж шоу.
— Очень удивил странный монтаж шоу «Титаны». В первом выпуске, в двух частях, меня не показали ни одного раза! — прокомментировал ситуацию спортсмен.
Известно, что дзюдоист вместе с другими атлетами борется за главный приз в 10 миллионов рублей во втором сезоне шоу. Сначала участники крутили педали велосипедов на время, а испытание покинули десять человек, показавшие худшие результаты. Тюменец сумел справиться с заданием и продолжил участие в телепередаче.