Шесть в ряд: в январе тюменцы смогут наблюдать редкий парад планет

Posted 17 января, 06:40
Published 17 января, 06:40
Modified 17 января, 06:46
Updated 17 января, 06:46
Планеты часто находятся близко друг к другу по одну сторону от Солнца по две-три, но увидеть сразу шесть на одной линии удается редко. Большой парад планет с участием Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Венеры и Сатурна можно увидеть 21 января — это усредненная дата. В стороне останется один только Меркурий.
По-научному, выстраивание небесных тел близко друг к другу с разбросом в 20–30 градусов называется выравниванием, но с легкой руки NASA прижился термин «парад планет». Сатурн и Венера приблизятся друг к другу уже сегодня, а все шесть планет на одной линии можно будет наблюдать с 18 по 25 января в юго-западной части неба.
Точное положение можно узнать в одном из специальных приложений, например, Stellarium и Sky Tonight. В Тюмени парад лучше всего будет виден 19 января, тогда его можно рассмотреть не только в бинокль, но и невооруженным взглядом. Конечно, если уехать подальше от городских огней.
Влияние парад планет на человека научно не доказано, но специалисты допускают, что в этот период могут ухудшаться самочувствие и настроение. Астрологи связывали это редкое небесное явление со значимыми событиями в мире. Так, выравнивание 1962 года якобы было предвестником Карибского кризиса, а в 1989 году — предвестником распада СССР.
Одни астрологи считают, что парад планет принесет проблемы: Тельцам, Девам и Козерогам — финансовые, Близнецам, Весам и Водолеям — карьерные. Овнов, Львов, Стрельцов ждет мощный прилив энергии для реализации планов, а Раков, Скорпионов и Рыб — творческий всплеск.
Другие знатоки влияния звезд на судьбы уверены, что парад планет принесет прилив энергии всем. Главное сосредоточиться на той сфере, где ваши силы нужнее всего — там и будет прогресс.
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