Шесть в ряд: в январе тюменцы смогут наблюдать редкий парад планет

По-научному, выстраивание небесных тел близко друг к другу с разбросом в 20–30 градусов называется выравниванием, но с легкой руки NASA прижился термин «парад планет». Сатурн и Венера приблизятся друг к другу уже сегодня, а все шесть планет на одной линии можно будет наблюдать с 18 по 25 января в юго-западной части неба.