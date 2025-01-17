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Posted 17 января, 06:40

Published 17 января, 06:40

Modified 17 января, 06:46

Updated 17 января, 06:46

Шесть в ряд: в январе тюменцы смогут наблюдать редкий парад планет

Шесть в ряд: в январе тюменцы смогут наблюдать редкий парад планет

17 января 2025, 06:40
Фото: Нейросеть. 1MI.
Шесть планет выстроятся в ряд 21 января. Расскажем, когда и как смотреть парад планет.

Планеты часто находятся близко друг к другу по одну сторону от Солнца по две-три, но увидеть сразу шесть на одной линии удается редко. Большой парад планет с участием Марса, Юпитера, Урана, Нептуна, Венеры и Сатурна можно увидеть 21 января — это усредненная дата. В стороне останется один только Меркурий.

Когда можно увидеть

По-научному, выстраивание небесных тел близко друг к другу с разбросом в 20–30 градусов называется выравниванием, но с легкой руки NASA прижился термин «парад планет». Сатурн и Венера приблизятся друг к другу уже сегодня, а все шесть планет на одной линии можно будет наблюдать с 18 по 25 января в юго-западной части неба.

Точное положение можно узнать в одном из специальных приложений, например, Stellarium и Sky Tonight. В Тюмени парад лучше всего будет виден 19 января, тогда его можно рассмотреть не только в бинокль, но и невооруженным взглядом. Конечно, если уехать подальше от городских огней.

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Что с нами будет?

Влияние парад планет на человека научно не доказано, но специалисты допускают, что в этот период могут ухудшаться самочувствие и настроение. Астрологи связывали это редкое небесное явление со значимыми событиями в мире. Так, выравнивание 1962 года якобы было предвестником Карибского кризиса, а в 1989 году — предвестником распада СССР.

Одни астрологи считают, что парад планет принесет проблемы: Тельцам, Девам и Козерогам — финансовые, Близнецам, Весам и Водолеям — карьерные. Овнов, Львов, Стрельцов ждет мощный прилив энергии для реализации планов, а Раков, Скорпионов и Рыб — творческий всплеск.

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Другие знатоки влияния звезд на судьбы уверены, что парад планет принесет прилив энергии всем. Главное сосредоточиться на той сфере, где ваши силы нужнее всего — там и будет прогресс.

Тюменцы только-только пережили ночь «Волчьей Луны», которая несла стрессы и эмоциональные волнения.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Астрономия
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