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Posted 21 января, 04:15

Published 21 января, 04:15

Modified 21 января, 04:15

Updated 21 января, 04:15

Пятно на Солнце копит энергию — тюменцев предупредили о магнитных бурях

Пятно на Солнце копит энергию — тюменцев предупредили о магнитных бурях

21 января 2025, 04:15
Фото: Нейросеть. Изображение Midjourney.
Тюменцев предупредили о риске магнитных бурь до конца недели. Группа пятен на Солнце набирает энергию и может преподнести сюрпризы.

Специалисты следят за несколькими группами пятен на Солнце. Одна из них стала источником половины вспышек за сутки 19 января, а именно шести. В этой группе случилась мощнейшая вспышка 17 января, которой немного не хватило силы до уровня X класса, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

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Но прямо к Земле обращена другая группа пятен — под номером 3961. Она активно растет и копит энергию, поэтому может стать источником значительных возмущений на Солнце.

«Они набирает энергию, и является главным кандидатом на сюрпризы вплоть до пятницы, субботы. Область растёт, находится прямо напротив Земли, имеет самую большую площадь на Солнце и, главное, имеет высшую категорию beta-gamma-delta, — объяснили в лаборатории.
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Пока в этом центре были две слабые вспышки уровня C, но он признан самый потенциально опасным.

Главным событием минувшей недели стала корональная дыра крупных размеров, с которой связывали серьезные угрозы для магнитного поля Земли. Возмущения были ниже ожидаемого уровня, но даже 20 января фиксировались остаточные явления.

«На данный момент скорость солнечного ветра всё ещё повышена, так что пока ещё будет немного штормить», — предупредили специалисты.
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#Марина Коржина#Наука#Здоровье#Солнце#Магнитные бури
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