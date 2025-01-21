Пятно на Солнце копит энергию — тюменцев предупредили о магнитных бурях

Специалисты следят за несколькими группами пятен на Солнце. Одна из них стала источником половины вспышек за сутки 19 января, а именно шести. В этой группе случилась мощнейшая вспышка 17 января, которой немного не хватило силы до уровня X класса, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.