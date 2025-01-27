Не повели детей на уроки: родителей тюменских учеников напугали анонимные угрозы

Posted 27 января, 11:41
Published 27 января, 11:41
Modified 27 января, 11:43
Updated 27 января, 11:43
Уточняется, что посты с угрозами появились в группе «Анонимные сообщения», а после в сообществе «Ватутина анонимно». Угрозы также были опубликованы в родительских чатах лицея № 81 (который располагается неподалеку от улицы Ватутина). Некоторые родители испугались и сегодня не повели детей на уроки, сообщает URA.RU.
В настоящий момент нет официальной информации по данному факту.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мошенники зазывают горожан на фейковый сайт службы занятости.