Не повели детей на уроки: родителей тюменских учеников напугали анонимные угрозы

Уточняется, что посты с угрозами появились в группе «Анонимные сообщения», а после в сообществе «Ватутина анонимно». Угрозы также были опубликованы в родительских чатах лицея № 81 (который располагается неподалеку от улицы Ватутина). Некоторые родители испугались и сегодня не повели детей на уроки, сообщает URA.RU.