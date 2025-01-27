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Posted 27 января, 11:41

Published 27 января, 11:41

Modified 27 января, 11:43

Updated 27 января, 11:43

В Тюмени родителей учеников лицея №81 напугали анонимные угрозы

Не повели детей на уроки: родителей тюменских учеников напугали анонимные угрозы

27 января 2025, 11:41
Фото: 1MI.

В Тюмени родителей учеников лицея №81 напугали анонимные угрозы

Как стало известно, в закрытых чатах родителей лицея № 81 обсуждают угрозы ученикам. Угрозы появились в некоторых анонимных telegram-каналах.

Уточняется, что посты с угрозами появились в группе «Анонимные сообщения», а после в сообществе «Ватутина анонимно». Угрозы также были опубликованы в родительских чатах лицея № 81 (который располагается неподалеку от улицы Ватутина). Некоторые родители испугались и сегодня не повели детей на уроки, сообщает URA.RU.

В настоящий момент нет официальной информации по данному факту.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мошенники зазывают горожан на фейковый сайт службы занятости.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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