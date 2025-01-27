Вахта рушит семью: главные причины разводов тюменцев

Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюмени мужчина попытался вернуть расположение своей спутницы, с которой он прожил в согласии более пятнадцати лет. Он даже предложил ей имущество в качестве извинения, но это не помогло ему добиться её прощения. В результате он потерял и женщину, и квартиру.