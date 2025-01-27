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Posted 27 января, 09:52

Published 27 января, 09:52

Modified 27 января, 09:54

Updated 27 января, 09:54

Тюменцам раскрыли главные причины разрешения браков.

Вахта рушит семью: главные причины разводов тюменцев

27 января 2025, 09:52
Фото: 1MI. Тюменцам раскрыли главные причины разрешения браков.

Стали известны главные причины разводов тюменцев

Тюменцы всё чаще решаются на развод, и дело далеко не всегда в бытовых разногласиях или деньгах. Кризисный психолог Мария Полякова раскрыла, какие скрытые проблемы разрушают семьи, как стресс и соцсети влияют на отношения и можно ли предотвратить распад брака.

В последние годы статистика разводов в Тюмени остаётся стабильно высокой. Пары в регионе всё чаще выбирают расставание вместо сохранения отношений. По словам кризисного психолога, наиболее частыми причинами расторжения браков становятся финансовые трудности, разлука и недостаток взаимопонимания.

«Экономический стресс вносит огромный вклад. Когда у семьи возникают долговые обязательства или один из супругов теряет работу, это приводит к конфликтам и недоверию. Также пагубно сказывается длительная разлука, например, вахта», — рассказывает Мария Полякова.

Кризисный психолог отмечает, что многие пары недостаточно открыто обсуждают свои финансовые цели и ожидания. Ещё одной причиной разводов эксперт называет влияние социальных сетей.

«Постоянное сравнение себя с другими семьями, наблюдение за „идеальными картинками“ создают нереалистичные ожидания. Это порождает чувство неудовлетворённости, даже если в отношениях всё относительно хорошо», — объясняет эксперт.

Психолог советует тюменцам не бояться обсуждать сложные вопросы, такие как деньги, личное пространство и ожидания от партнёра, до вступления в брак. Это поможет избежать многих конфликтов в будущем.

Жители Тюменской области стали чаще разводиться и реже жениться
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюмени мужчина попытался вернуть расположение своей спутницы, с которой он прожил в согласии более пятнадцати лет. Он даже предложил ей имущество в качестве извинения, но это не помогло ему добиться её прощения. В результате он потерял и женщину, и квартиру.

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