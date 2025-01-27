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Posted 27 января, 08:30

Published 27 января, 08:30

Modified 27 января, 08:32

Updated 27 января, 08:32

В Тюменской области на дистант отправили 10 классов

Школы и детсады закрывают на карантин в Тюмени

27 января 2025, 08:30
Фото: 1MI.

В Тюменской области на дистант отправили 10 классов

Более 260 учащихся десяти классов в тюменских школах перевели на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. В детских садах на карантин закрыто 5 групп. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни». — пояснили в инфоцентре.

Данные о росте числа заболевших подтверждают и в управлении регионального Роспотребнадзора — за последнюю неделю уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 12,6%. Доля вирусов гриппа составила 12%.

Медики рекомендуют тюменцам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом, промывать нос водой после посещения общественных мест, надевать медицинскую маску в местах скопления людей, принимать по согласованию с врачом препараты, повышающие иммунитет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выявлено несколько случаев свиного гриппа А (H1N1)09. Данный штамм опасен осложнениями в виде вирусной дыхательной пневмонии. В случае несвоевременного лечения болезни возрастает риск летального исхода.

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