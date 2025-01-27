Школы и детсады закрывают на карантин в Тюмени

В Тюменской области на дистант отправили 10 классов

Более 260 учащихся десяти классов в тюменских школах перевели на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. В детских садах на карантин закрыто 5 групп. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.