Школы и детсады закрывают на карантин в Тюмени

Posted 27 января, 08:30
Published 27 января, 08:30
Modified 27 января, 08:32
Updated 27 января, 08:32
«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни». — пояснили в инфоцентре.
Данные о росте числа заболевших подтверждают и в управлении регионального Роспотребнадзора — за последнюю неделю уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 12,6%. Доля вирусов гриппа составила 12%.
Медики рекомендуют тюменцам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом, промывать нос водой после посещения общественных мест, надевать медицинскую маску в местах скопления людей, принимать по согласованию с врачом препараты, повышающие иммунитет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выявлено несколько случаев свиного гриппа А (H1N1)09. Данный штамм опасен осложнениями в виде вирусной дыхательной пневмонии. В случае несвоевременного лечения болезни возрастает риск летального исхода.