Магнитные бури обрушатся на тюменцев в пятницу

Posted 24 января, 06:56
Published 24 января, 06:56
Modified 24 января, 06:58
Updated 24 января, 06:58
«Стало понятно, что выдают модели по поводу магнитных бурь в пятницу. Согласно расчётам, газовое облако доберётся до орбиты Земли в середине дня. Предварительная оценка мощности магнитных бурь — от G1 до G2 (от слабых до умеренных). Метеозависимым желательно поберечься», — рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Буря наберет силу в первой половине воскресенья и начнет затихать только после полудня, следует из данных лаборатории.
При этом, в среду 22 января на Солнце случилось очень редкое и красивое явление: прямо в центре видимого диска сформировалась призрачная структура черного цвета. Ее частично выбросило в космос, но, с научной точки зрения, для Земли вспышка не несет никаких последствий.
Специалисты в самом начале недели предупреждали о риске магнитных бурь до конца недели. одна из групп пятен на Солнце активно копила энергию и грозила стать источником мощных вспышек.