Магнитные бури обрушатся на тюменцев в пятницу

При этом, в среду 22 января на Солнце случилось очень редкое и красивое явление: прямо в центре видимого диска сформировалась призрачная структура черного цвета. Ее частично выбросило в космос, но, с научной точки зрения, для Земли вспышка не несет никаких последствий.