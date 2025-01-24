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Posted 24 января, 06:56

Published 24 января, 06:56

Modified 24 января, 06:58

Updated 24 января, 06:58

Магнитные бури обрушатся на тюменцев в пятницу

Магнитные бури обрушатся на тюменцев в пятницу

24 января 2025, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.
В пятницу до Земли дойдут выбросы с поверхности Солнца. Вызванные ими магнитные бури продлятся до воскресенья.
«Стало понятно, что выдают модели по поводу магнитных бурь в пятницу. Согласно расчётам, газовое облако доберётся до орбиты Земли в середине дня. Предварительная оценка мощности магнитных бурь — от G1 до G2 (от слабых до умеренных). Метеозависимым желательно поберечься», — рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Буря наберет силу в первой половине воскресенья и начнет затихать только после полудня, следует из данных лаборатории.

При этом, в среду 22 января на Солнце случилось очень редкое и красивое явление: прямо в центре видимого диска сформировалась призрачная структура черного цвета. Ее частично выбросило в космос, но, с научной точки зрения, для Земли вспышка не несет никаких последствий.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии РАН
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Специалисты в самом начале недели предупреждали о риске магнитных бурь до конца недели. одна из групп пятен на Солнце активно копила энергию и грозила стать источником мощных вспышек.

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#Марина Коржина#Общество#Наука#Тюменская область#Магнитные бури
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