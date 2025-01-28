Тюменские охранники наденут бронежилеты и вооружатся

Posted 28 января, 11:26
Published 28 января, 11:26
Modified 28 января, 11:28
Updated 28 января, 11:28
С начала текущего года в Тюменской области охранники в школах начнут носить бронежилеты и оружие. Об этом сообщил во время пресс-конференции областной заместитель начальника Росгвардии Сергей Кушпелев.
Согласно новым поправкам в ГОСТ Росстандарте, охранникам необходимо будет регулярно сдавать экзамены на профпригодность. Место проведения экзаменов обсудят на координационном совете 3 февраля. Также уточняется, что под новые требования попадают все частные охранные предприятия.
Ранее пресс-центр правительства Тюменской области сообщил, что порядка 250 десятиклассников отправлены на дистант из-за карантина. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что на 12,6% выросла заболеваемость ОРВИ.