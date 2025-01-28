Тюменские охранники наденут бронежилеты и вооружатся

В тюменских школах охранники будут носить бронежилеты и оружие. По требованию заместителя начальника Росгвардии, поправки коснутся частных охранных предприятий. Известно, что во время режима повышенной опасности охранники на рабочих местах должны будут находиться в бронежилетах и касках

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