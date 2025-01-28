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Posted 28 января, 11:26

Published 28 января, 11:26

Modified 28 января, 11:28

Updated 28 января, 11:28

Тюменские охранники наденут бронежилеты и вооружатся

Тюменские охранники наденут бронежилеты и вооружатся

28 января 2025, 11:26
Фото: 1MI.
В тюменских школах охранники будут носить бронежилеты и оружие. По требованию заместителя начальника Росгвардии, поправки коснутся частных охранных предприятий. Известно, что во время режима повышенной опасности охранники на рабочих местах должны будут находиться в бронежилетах и касках

С начала текущего года в Тюменской области охранники в школах начнут носить бронежилеты и оружие. Об этом сообщил во время пресс-конференции областной заместитель начальника Росгвардии Сергей Кушпелев.

Согласно новым поправкам в ГОСТ Росстандарте, охранникам необходимо будет регулярно сдавать экзамены на профпригодность. Место проведения экзаменов обсудят на координационном совете 3 февраля. Также уточняется, что под новые требования попадают все частные охранные предприятия.

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Ранее пресс-центр правительства Тюменской области сообщил, что порядка 250 десятиклассников отправлены на дистант из-за карантина. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что на 12,6% выросла заболеваемость ОРВИ.

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#Ксения Мальчева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Росгвардия
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