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Posted 24 января, 08:04

Published 24 января, 08:04

Modified 24 января, 08:06

Updated 24 января, 08:06

Тюменцы отдают личное оружие бойцам СВО

Тюменцы отдают личное оружие бойцам СВО. Но принимают его не у всех

24 января 2025, 08:04
Фото: 1MI.

Тюменцы отдают личное оружие бойцам СВО

Сюжет
Оружие
Около 50 единиц личного оружия передали участникам специальной военной операции жители Тюменской области. Об этом сообщили «Нашему Городу» в управлении Росгвардии.

В ведомстве отметили, что желающих помочь бойцам было гораздо больше, но не всех приняли оружие. Дело в том, что для реализации основной задачи по ликвидации беспилотных летательных аппаратов подходят лишь самозарядные ружья 12 калибра и гладкоствольные полуавтоматические ружья.

Оформление документов передачи оружия проводят при участии сотрудников ТВВИКУ. Всем гражданам, сдавшим оружие на нужды спецоперации, вручают благодарственные письма за активную жизненную позицию и поддержку СВО.

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