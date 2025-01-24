Тюменцы отдают личное оружие бойцам СВО. Но принимают его не у всех

В ведомстве отметили, что желающих помочь бойцам было гораздо больше, но не всех приняли оружие. Дело в том, что для реализации основной задачи по ликвидации беспилотных летательных аппаратов подходят лишь самозарядные ружья 12 калибра и гладкоствольные полуавтоматические ружья.