Тюменцы отдают личное оружие бойцам СВО. Но принимают его не у всех

Posted 24 января, 08:04
Published 24 января, 08:04
Modified 24 января, 08:06
Updated 24 января, 08:06
В ведомстве отметили, что желающих помочь бойцам было гораздо больше, но не всех приняли оружие. Дело в том, что для реализации основной задачи по ликвидации беспилотных летательных аппаратов подходят лишь самозарядные ружья 12 калибра и гладкоствольные полуавтоматические ружья.
Оформление документов передачи оружия проводят при участии сотрудников ТВВИКУ. Всем гражданам, сдавшим оружие на нужды спецоперации, вручают благодарственные письма за активную жизненную позицию и поддержку СВО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой недели похоронили погибшего в зоне специальной операции 22-летнего командира отделения Артема Устинова. Бойца наградили Орденом Мужества посмертно.