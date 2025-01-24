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Posted 24 января, 07:43

Published 24 января, 07:43

Modified 24 января, 07:45

Updated 24 января, 07:45

Перинатальный центр Тюмени остался более чем на сутки без горячей воды

Тюменские роженицы остались без воды: в перинатальном центре отключили горячую воду

24 января 2025, 07:43
Фото: ДЖКХ ТО.

Перинатальный центр Тюмени остался более чем на сутки без горячей воды

По словам пациенток Перинатального центра, расположенного на улице Энергетиков, горячая вода в учреждении отсутствует уже вторые сутки.
«Роженицы и малыши страдают. Приходится использовать влажные салфетки», — сообщили тюменки в социальных сетях.

По данным департамента ЖКХ Тюменской области, причиной отключения горячего водоснабжения стала неисправность теплообменника в бойлерной на территории медицинского учреждения — на внешних сетях повреждений нет.

В настоящее время для обеспечения горячей водой рожениц запущены автономные водоподогреватели на этажах. Ремонт теплообменника, по данным департамента ЖКХ, будет заверен до конца дня пятницы. После чего подачу горячей воды возобновят в штатном режиме.

Ситуация с горячим водоснабжением в Перинатальном центре Тюмени находится на контроле директора ведомства Семёна Тегенцева.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская пенсионерка осталась жить одна в расселенном многоквартирном аварийном доме. Пожилой женщине городские власти отказали в выдаче жилья. Данным делом уже заинтересовались в СК РФ.

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