Тюменские роженицы остались без воды: в перинатальном центре отключили горячую воду

В настоящее время для обеспечения горячей водой рожениц запущены автономные водоподогреватели на этажах. Ремонт теплообменника, по данным департамента ЖКХ, будет заверен до конца дня пятницы. После чего подачу горячей воды возобновят в штатном режиме.