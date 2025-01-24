Тюменские роженицы остались без воды: в перинатальном центре отключили горячую воду

Posted 24 января, 07:43
Published 24 января, 07:43
Modified 24 января, 07:45
Updated 24 января, 07:45
«Роженицы и малыши страдают. Приходится использовать влажные салфетки», — сообщили тюменки в социальных сетях.
По данным департамента ЖКХ Тюменской области, причиной отключения горячего водоснабжения стала неисправность теплообменника в бойлерной на территории медицинского учреждения — на внешних сетях повреждений нет.
В настоящее время для обеспечения горячей водой рожениц запущены автономные водоподогреватели на этажах. Ремонт теплообменника, по данным департамента ЖКХ, будет заверен до конца дня пятницы. После чего подачу горячей воды возобновят в штатном режиме.
Ситуация с горячим водоснабжением в Перинатальном центре Тюмени находится на контроле директора ведомства Семёна Тегенцева.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская пенсионерка осталась жить одна в расселенном многоквартирном аварийном доме. Пожилой женщине городские власти отказали в выдаче жилья. Данным делом уже заинтересовались в СК РФ.