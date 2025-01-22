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Posted 22 января, 01:48

Published 22 января, 01:48

Modified 22 января, 07:11

Updated 22 января, 07:11

В зоне СВО погиб 53-летний житель Вагайского района

В зоне СВО погиб 53-летний житель Вагайского района

22 января 2025, 01:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. Владимир Рыбьяков погиб на фронте, выполняя свой воинский долг.

По информации сообщества «Вагай (Северный) Вагайский район», боец специальной военной операции Владимир Рыбьяков родился 22 апреля 1971 года.

Он принимал участие в спецоперации, отстаивал интересы государства. Погиб при исполнении боевой задачи. Прощание состоится 22 января в селе Птицкое в Вагайском районе Тюменской области. Траурная церемония пройдет возле памятника на улице Школьная, 9.

Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район ВК
— Соболезнования родным и близким. Вечная память. Вечный покой, — написал Владимир Куликов под постом о погибшем бойце.
— Вечная память, настоящий герой! Сил и терпения родным, — оставила комментарий Земфира Сулейманова.
— Светлая память, Соболезнования родным и близким, — добавила Зоя Витальевна.
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Ранее «Наш город» писал о том, что погиб призванный в Тюменской области экс-работник управления культуры. У военного остались супруга и двое сыновей. Похороны бойца состоялись сегодня, 21 января, в деревне Новая Заимка Заводоуковского района.

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