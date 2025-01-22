В зоне СВО погиб 53-летний житель Вагайского района

Posted 22 января, 01:48
Published 22 января, 01:48
Modified 22 января, 07:11
Updated 22 января, 07:11
По информации сообщества «Вагай (Северный) Вагайский район», боец специальной военной операции Владимир Рыбьяков родился 22 апреля 1971 года.
Он принимал участие в спецоперации, отстаивал интересы государства. Погиб при исполнении боевой задачи. Прощание состоится 22 января в селе Птицкое в Вагайском районе Тюменской области. Траурная церемония пройдет возле памятника на улице Школьная, 9.
— Соболезнования родным и близким. Вечная память. Вечный покой, — написал Владимир Куликов под постом о погибшем бойце.
— Вечная память, настоящий герой! Сил и терпения родным, — оставила комментарий Земфира Сулейманова.
— Светлая память, Соболезнования родным и близким, — добавила Зоя Витальевна.
Ранее «Наш город» писал о том, что погиб призванный в Тюменской области экс-работник управления культуры. У военного остались супруга и двое сыновей. Похороны бойца состоялись сегодня, 21 января, в деревне Новая Заимка Заводоуковского района.