Роковой бой под Курском: погиб призванный в Тюмени экс-работник управления культуры

Posted 21 января, 09:19
Published 21 января, 09:19
Modified 21 января, 09:21
Updated 21 января, 09:21
Как сообщили в администрации Вагайского района, Алексей Мавшов родился в селе Менжинское 16 октября 1977 года. Там прожил все свое детство, окончил школу, после чего переехал в село Вагай.
В 1995 году был призван в армию. После прохождения срочной военной службы окончил Тобольский индустриальный институт, работал в управлении культуры и молодежной политики, позже устроился на работу электромонтером в Вагайский филиал АО «Россети Тюмень».
Участие в специальной военной операции принимал с сентября 2022 года — был призван на военную службу в рамках мобилизации.
У военного остались супруга и двое сыновей. Похороны бойца состоялись сегодня, 21 января, в деревне Новая Заимка Заводоуковского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнетавдинского района 24-летний Максим Костин. Тюменец служил в зенитном ракетном дивизионе.