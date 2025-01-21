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Posted 21 января, 09:19

Published 21 января, 09:19

Modified 21 января, 09:21

Updated 21 января, 09:21

Мобилизованный в Тюмени экс-работник управления культуры погиб в бою под Курском

Роковой бой под Курском: погиб призванный в Тюмени экс-работник управления культуры

21 января 2025, 09:19
Фото: 1MI.

Мобилизованный в Тюмени экс-работник управления культуры погиб в бою под Курском

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Бойцы СВО
В зоне специальной военной операции погиб 47-летний уроженец Сладковского района Алексей Мавшов. Смертельное ранение боец получил 19 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в Курской области в районе населенного пункта Кремянное.

Как сообщили в администрации Вагайского района, Алексей Мавшов родился в селе Менжинское 16 октября 1977 года. Там прожил все свое детство, окончил школу, после чего переехал в село Вагай.

Фото: ВК Сельский труженик

В 1995 году был призван в армию. После прохождения срочной военной службы окончил Тобольский индустриальный институт, работал в управлении культуры и молодежной политики, позже устроился на работу электромонтером в Вагайский филиал АО «Россети Тюмень».

Участие в специальной военной операции принимал с сентября 2022 года — был призван на военную службу в рамках мобилизации.

У военного остались супруга и двое сыновей. Похороны бойца состоялись сегодня, 21 января, в деревне Новая Заимка Заводоуковского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнетавдинского района 24-летний Максим Костин. Тюменец служил в зенитном ракетном дивизионе.

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