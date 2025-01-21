Погиб накануне Нового года: в Тюменской области простятся с павшим на СВО стрелком

Posted 21 января, 09:27
Published 21 января, 09:27
Modified 21 января, 09:37
Updated 21 января, 09:37
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Нижнетавдинского района, Риваль Нугманов родился и вырос в селе Конченбург. Там же закончил школу, устроился на работу трактористом. Позже перешел на работу в РЖД — трудился монтером путей.
Участие в специальной военной операции он принимал с июля 2024 года — подписал контракт в Министерством обороны РФ. Погиб в декабре в районе Авдеевки в ДНР. У военного остались супруга и двое детей.
Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменского участника спецоперации, получившего тяжелое ранение, пытается вернуть его домой. 45-летнего контрактника отправили в зону боевых действий, несмотря на серьезную травму ноги и способность передвигаться лишь на костылях.