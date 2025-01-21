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Posted 21 января, 09:27

Published 21 января, 09:27

Modified 21 января, 09:37

Updated 21 января, 09:37

55-летний стрелок СВО из Тюменской области погиб под Авдеевкой

Погиб накануне Нового года: в Тюменской области простятся с павшим на СВО стрелком

21 января 2025, 09:27
Фото: 1MI.

55-летний стрелок СВО из Тюменской области погиб под Авдеевкой

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Бойцы СВО
В Тюменской области на этой неделе простятся с погибшим в зоне специальной военной операции стрелком мотострелкового отделения, гвардии сержантом 55-летним Ривалем Нугмановым. Смертельное ранение военный получил при выполнении боевого задания под Авдеевкой.

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Нижнетавдинского района, Риваль Нугманов родился и вырос в селе Конченбург. Там же закончил школу, устроился на работу трактористом. Позже перешел на работу в РЖД — трудился монтером путей.

Фото: ВК Риваль Нугманов

Участие в специальной военной операции он принимал с июля 2024 года — подписал контракт в Министерством обороны РФ. Погиб в декабре в районе Авдеевки в ДНР. У военного остались супруга и двое детей.

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Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменского участника спецоперации, получившего тяжелое ранение, пытается вернуть его домой. 45-летнего контрактника отправили в зону боевых действий, несмотря на серьезную травму ноги и способность передвигаться лишь на костылях.

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