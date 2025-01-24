Попал в окружение и не сдался в плен: под Курском погиб 22-летний командир из Тюмени

Posted 24 января, 06:49
Published 24 января, 06:49
Modified 24 января, 06:51
Updated 24 января, 06:51
«С тяжелым сердцем сообщаем, что в небесные войска ушел наш товарищ, друг и наставник — Артём Устинов. Артём — командир отделения 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, героически погиб в бою 18 октября 2024 года, защищая нашу Родину», — отметили в поисковом центре.
Добрыми словами вспомнили Артема и в ВПО «Кречет».
«Сердце разрывается от боли, слова кажутся пустыми перед лицом такой утраты. Проводили в последний путь нашего дорогого товарища, брата, наставника и друга — Артёма Устинов», — отметили в ВПО «Кречет».
Как рассказала Наталья, мама погибшего бойца, Артем по зову сердца отправился на СВО — он был патриотом своей страны с раннего возраста. В августе 2024 года подписал контракт с Министерством обороны.
«Был направлен на Курское направление в звании командир отделения. 18 октября 2024 года в ходе боя был ранен, но отказался от эвакуации и продолжил сражаться. В ожесточенном бою был ранен его товарищ. Оказав первую помощь, Артем приказал ему ползти к своим, а сам остался на месте. Отряд попал в окружение противника, отказавшись сдаваться в плен, отстреливался до последнего вздоха», — сообщила Наталья.
Артем Устинов был награжден Орденом Мужества посмертно. Похороны военного состоялись 22 января в Тюмени. 26 июля 2025 года бойцу могло исполниться 23 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной операции погиб 47-летний мобилизованный житель Тюменской области. У бойца остались супруга и двое сыновей.