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Posted 24 января, 06:49

Published 24 января, 06:49

Modified 24 января, 06:51

Updated 24 января, 06:51

В Тюмени простились погибшим под Курском 22-летним Артемом Устиновым

Попал в окружение и не сдался в плен: под Курском погиб 22-летний командир из Тюмени

24 января 2025, 06:49
Фото: 1MI.

В Тюмени простились погибшим под Курском 22-летним Артемом Устиновым

Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области простились с погибшим в зоне специальной военной операции участником военно-патриотического отряда «Кречет» Артемом Устиновым. Об этом сообщили в областном поисковом центре имени Артура Ольховского.
«С тяжелым сердцем сообщаем, что в небесные войска ушел наш товарищ, друг и наставник — Артём Устинов. Артём — командир отделения 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, героически погиб в бою 18 октября 2024 года, защищая нашу Родину», — отметили в поисковом центре.

Добрыми словами вспомнили Артема и в ВПО «Кречет».

«Сердце разрывается от боли, слова кажутся пустыми перед лицом такой утраты. Проводили в последний путь нашего дорогого товарища, брата, наставника и друга — Артёма Устинов», — отметили в ВПО «Кречет».
Фото: ВК Наталья Устинова

Как рассказала Наталья, мама погибшего бойца, Артем по зову сердца отправился на СВО — он был патриотом своей страны с раннего возраста. В августе 2024 года подписал контракт с Министерством обороны.

«Был направлен на Курское направление в звании командир отделения. 18 октября 2024 года в ходе боя был ранен, но отказался от эвакуации и продолжил сражаться. В ожесточенном бою был ранен его товарищ. Оказав первую помощь, Артем приказал ему ползти к своим, а сам остался на месте. Отряд попал в окружение противника, отказавшись сдаваться в плен, отстреливался до последнего вздоха», — сообщила Наталья.

Артем Устинов был награжден Орденом Мужества посмертно. Похороны военного состоялись 22 января в Тюмени. 26 июля 2025 года бойцу могло исполниться 23 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной операции погиб 47-летний мобилизованный житель Тюменской области. У бойца остались супруга и двое сыновей.

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