«Искупались с испражнениях»: москвичей шокировали тюменские горячие источники

Также туристы заметили, что в городе нет удобного транспорта, который мог бы доставить гостей до природных источников. Вместо этого москвичам приходилось пользоваться «дорогущим такси». Цены в Тюмени, по мнению гостей, были такими же, как в Москве, хотя они ожидали, что они будут в два раза ниже. Вместе с тем не все водители знают, как подъехать близко к источнику, чтобы не пришлось еще долго идти пешком, что также расстроило гостей из столицы.