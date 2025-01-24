«Искупались с испражнениях»: москвичей шокировали тюменские горячие источники

Posted 24 января, 08:02
Published 24 января, 08:02
Modified 24 января, 08:05
Updated 24 января, 08:05
В Тюмень, город, расположенный в Западной Сибири, ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. Здесь они наслаждаются термальными бассейнами и уникальной природой. Термальные воды Тюмени известны своим благотворным влиянием на организм. Они помогают укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, снять стресс и расслабиться. Так, по крайней мере, говорят москвичам, которые любят путешествовать по России, Наталья и Александр. Наталья и Александр приобрели белоснежный купальник и бело-голубые шорты для плавания, после чего сели в самолет до расхваленного первого города Сибири. Наталья с нетерпением ждала обещанного отдыха и красивых фотографий. Однако она так и не привезла ни одной фотографии с термальных источников Тюмени.
«Вода просто отвратительная. Она мутная, желтая и пахнет чем-то жутким. Нам сказали, что это естественный цвет из-за железа, но почему нельзя это убрать. И как они вообще чистят эти бассейны и чистят ли? Мы все-таки искупнулись немного. Итог — купальники в помойку. Эта желтизна даже не отстирывается, а говорят, что что-то натуральное. Видимо это про испражнения купающихся», — рассказывает москвичка.
пара из Москвы объездила несколько источников и везде они столкнулись с желтой водой. Исключением стал бассейн в Верхнем Бору, но неизвестно, знали ли москвичи, что вода там не из естественного источника, а искусственно подогрета.
Еще одной из жалоб москвичей стала переполненность горячих источников. Туристы отмечают, что на популярных объектах особенно в выходные дни слишком много людей. При этом руководство никак не ограничивает поток людей.
«Там все, как бегемоты в болоте трутся друг о друга. Ужас какой-то. Тут бабка развалилась на воде — там ребенок брызгается. Это ужас. Почему у вас нет источников 18+ — без детей, мне кажется, что такие места пользовались бы популярностью», — говорит Наталья.
Москвичи также отметили, что такая ситуация ухудшается из-за отсутствия системы предварительного бронирования. Это приводит к тому, что комплексы принимают больше гостей, чем могут комфортно разместить.
«Мы думали, что сможем спокойно отдохнуть в горячей воде, наслаждаясь природой, а вместо этого оказались в настоящем водном „муравейнике“, где буквально не развернуться. Лежаков на всех не хватает, зоны отдыха перегружены, а чтобы зайти в бассейн, нужно ждать, пока кто-то выйдет», — рассказал москвич Александр.
Также туристы заметили, что в городе нет удобного транспорта, который мог бы доставить гостей до природных источников. Вместо этого москвичам приходилось пользоваться «дорогущим такси». Цены в Тюмени, по мнению гостей, были такими же, как в Москве, хотя они ожидали, что они будут в два раза ниже. Вместе с тем не все водители знают, как подъехать близко к источнику, чтобы не пришлось еще долго идти пешком, что также расстроило гостей из столицы.
Качество в душевых и санитарное состояние территории стали еще одной точкой разочарования. Москвичи жалуются, что даже в душевых вода выглядит мутной, а иногда даже имеет специфический запах, который не позволяет расслабиться. Также тюменскую воды сочли жесткой. Москвичка Наталья пожаловалась, что наша вода испортила ей волосы и кожу.
«Мы были в одном из известных комплексов, и вода там явно не фильтруется никак. Это точно не тот уровень сервиса, которого ожидаешь. Через пару дней у меня волосы стали, как солома, а кожа начала шелушиться. Вы тут как живете вообще?», — недоумевает москвичка.
Состояние прилегающих территорий также вызвало нарекания. Переполненные мусорные урны, остатки еды и пластиковая посуда на земле, грязные раздевалки и душевые кабины создают ощущение, что владельцы комплексов недостаточно заботятся о комфорте гостей. Туристы предполагают, что такие проблемы связаны с нехваткой персонала, который мог бы регулярно следить за порядком. Отдыхающие также отметили, что несмотря на высокие цены на посещение горячих источников, уровень санитарии остается низким. Это вызывает вопрос о том, насколько оправдано платить значительные суммы за услуги, которые предоставляются на недостаточно высоком уровне и есть ли вообще смысл ехать в Тюмень с такими условиями.