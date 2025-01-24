Январь по-тюменски: на смену морозам и метелям придет снег с дождем

Posted 24 января, 07:22
Published 24 января, 07:22
Modified 24 января, 08:39
Updated 24 января, 08:39
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в субботу и воскресенье, 25 и 26 января, температура воздуха не опустится ниже -21…-22. В Татьянин день, 25 января, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 6-11 м/с, в ночные часы с порывами до 16 /с. В дневные часы столбики термометров покажут -9…-14, ночью -11…-16, при прояснении до -22.
В воскресенье, 26 января, ожидаются туман, изморозь, ветер 3-8 м/с. Днем до -11…-16, в вечернее время суток -17….-22.
В Тюмени в субботу, 25 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 9 м/с, -10…-11 в дневные часы и до -14…-15 ночью. В воскресенье будет солнечно, среднесуточная температура воздуха составит -12….-20 (ниже климатической нормы на 1 градус).
В понедельник, 27 января, в областной столице потеплеет днем до -7…-9, но к вечеру температура воздуха опустится до -18. День пройдет при переменной облачности и без осадков. Во вторник, согласно прогнозам метеорологов, на Тюмень обрушится снег с дождем. Столбики термометров в этот день покажут -2….-6.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской из-за низкой температуры воздуха были отменены занятия в школах для учащихся 1-4 классов первой и второй смен. Столбики термометров утром 23 января опустились ниже -25.