Январь по-тюменски: на смену морозам и метелям придет снег с дождем

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в субботу и воскресенье, 25 и 26 января, температура воздуха не опустится ниже -21…-22. В Татьянин день, 25 января, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 6-11 м/с, в ночные часы с порывами до 16 /с. В дневные часы столбики термометров покажут -9…-14, ночью -11…-16, при прояснении до -22.