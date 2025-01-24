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Posted 24 января, 07:22

Published 24 января, 07:22

Modified 24 января, 08:39

Updated 24 января, 08:39

Январь по-тюменски: на смену морозам и метелям придет снег с дождем

Январь по-тюменски: на смену морозам и метелям придет снег с дождем

24 января 2025, 07:22
Фото: 1MI.
Морозная погода и метели в предстоящие выходные дни покинут тюменскую землю. На смену им придут небольшое потепление, туман и снег.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в субботу и воскресенье, 25 и 26 января, температура воздуха не опустится ниже -21…-22. В Татьянин день, 25 января, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 6-11 м/с, в ночные часы с порывами до 16 /с. В дневные часы столбики термометров покажут -9…-14, ночью -11…-16, при прояснении до -22.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 26 января, ожидаются туман, изморозь, ветер 3-8 м/с. Днем до -11…-16, в вечернее время суток -17….-22.

В Тюмени в субботу, 25 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 9 м/с, -10…-11 в дневные часы и до -14…-15 ночью. В воскресенье будет солнечно, среднесуточная температура воздуха составит -12….-20 (ниже климатической нормы на 1 градус).

Фото: gismeteo.ru

В понедельник, 27 января, в областной столице потеплеет днем до -7…-9, но к вечеру температура воздуха опустится до -18. День пройдет при переменной облачности и без осадков. Во вторник, согласно прогнозам метеорологов, на Тюмень обрушится снег с дождем. Столбики термометров в этот день покажут -2….-6.

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