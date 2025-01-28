Аномальный февраль: в Тюмени к концу недели потеплеет до +1 и пойдет дождь

Согласно долгосрочным прогнозам, в целом температура воздуха в феврале в областной столице будет соответствовать климатической норме. В первой декаде месяца, после аномально теплых выходных, установится традиционная для этого зимнего месяца погода и температура воздуха -10…-20. Во второй декаде среднесуточная температура воздуха составит -10…-16. В начале третьей декады последнего зимнего месяца потеплеет до -6…-11.