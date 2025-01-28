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Posted 28 января, 09:51

Published 28 января, 09:51

Modified 28 января, 09:53

Updated 28 января, 09:53

Аномальный февраль: в Тюмени к концу недели потеплеет до +1 и пойдет дождь

Аномальный февраль: в Тюмени к концу недели потеплеет до +1 и пойдет дождь

28 января 2025, 09:51
Фото: 1MI.
В начале февраля температура воздуха в областной столице превысит климатическую норму на 13 градусов. Об этом сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.

По данным синоптика, в субботу, 1 февраля в дневные часы столбики термометров поднимутся до +1, ночью температура воздуха опустится до -14. 2 февраля среднесуточная температура воздуха составит 0…-2. На протяжении всего уик-энда ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В четверг и пятницу, 30 и 31 января, в Тюмени ударят 20-градусные морозы: в дневные часы термометры покажут -13…-16, ночью -22…-25.

Фото: gismeteo.ru

Согласно долгосрочным прогнозам, в целом температура воздуха в феврале в областной столице будет соответствовать климатической норме. В первой декаде месяца, после аномально теплых выходных, установится традиционная для этого зимнего месяца погода и температура воздуха -10…-20. Во второй декаде среднесуточная температура воздуха составит -10…-16. В начале третьей декады последнего зимнего месяца потеплеет до -6…-11.

Климатическая весна, по данным Гидрометцентра России, в Тюмени наступит в этом году 1 апреля.

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