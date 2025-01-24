Прожили 30 лет: тюменцы пожаловались Путину на признание их дома нежилым

Posted 24 января, 05:00
Published 24 января, 05:00
Modified 24 января, 05:02
Updated 24 января, 05:02
Жители дома № 17 на улице Заводской записали коллективное видеообращение к президенту. Организаторы прямой линии с Владимиром Путиным получили ролик, но в эфир он не попал. Винзилинцы ищут способы, как не оказаться на улице.
Четырехэтажное здание с депо для пожарных автомобилей несколько лет после постройки использовалось только как гараж. В 1993 году фирма «Винзили» договорилась с местными властями и вселила туда несколько своих работников. Позже ордера получили сотрудники других предприятий, в их числе врачи и учителя. Жилые помещения передавали по договорам соцнайма, всем жильцам открыли лицевые счета для оплаты услуг ЖКХ, зарегистрировали по месте проживания.
Жильцы узнали, что их дом официально признан нежилым зданием, только в ноябре 2024 года.
«Прожив 31 год в своей квартире, сейчас я должна доказывать свое право на нее. Кто-то признал наш дом в 2010 году „нежилым“, а как же люди? Как дом с людьми, которые живут в нем много лет, на законных основаниях мог стать нежилым?» — задалась вопросом жительница спорного дома Кристина Чумакова-Рах.
Главк МЧС по Тюменской области получил это здание в ведение в феврале 2020 года уже как нежилое. На первом этаже находится 111-я пожарно-спасательная часть отряда Федеральной противопожарной службы. Сотрудники МЧС действительно встречались с люди, живущим над их депо, чтобы выяснить законность их проживания в здании.
«Здание закреплено по решению МТУ Росимущества. Информация о статусе здания на момент ввода в эксплуатацию и до 2010 года в главном управлении отсутствует. Требований о выселении лиц, проживающих в здании, ведомство не заявляло, сроков и порядка переселения не определяло», — объяснил врио начальника главка МЧС Владимир Закутаев порталу 72.ru.
Он напомнил, что большинство жилищных ордеров выданы АОЗТ «Фирма 2 „Винзили“», которое юридически не существует с 2011 года. А также ФКУ «19-й отряд Федеральной противопожарной службы по Тюменской области», ликвидированным в 2020 году. Поскольку эти организации уже не действуют, получившие служебное жилье люди больше не имеют на него законных прав.
Однако люди, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти других, не собираются выгонять соседей на улицу. Специалисты МЧС официальным письмом попросили Росимущество изменить статус квартир на «жилое» и решить вопросы постановки на кадастровый учет этих помещений.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав о проблеме из опубликованного в соцсетях ролика, взял ситуацию на контроль. Прокуратура Тюменской области также держит руку на пульсе и намерена проконтролировать, чтобы не были нарушены права всех 50 приписанных в здании жильцов. Во время проверки выяснилось, что в технических паспортах, составленных в 2001 и 2009 годах, 2, 3 и 4 этажи нежилого здания указаны как имеющие жилые помещения. Всего в этом доме заселены 22 квартиры.
В МЧС заверили, что, как только изменения в статусе помещений официально закрепят в документах, квартиры передадут в муниципальную собственность.
Ранее тюменка с пятью детьми оказалась под угрозой выселения. Дом, в котором она жила, признан аварийным еще в 2018 году. Владелец участка требует освободить помещения, а жилье взамен семье так и не дали.