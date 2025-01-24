Прожили 30 лет: тюменцы пожаловались Путину на признание их дома нежилым

«Прожив 31 год в своей квартире, сейчас я должна доказывать свое право на нее. Кто-то признал наш дом в 2010 году „нежилым“, а как же люди? Как дом с людьми, которые живут в нем много лет, на законных основаниях мог стать нежилым?» — задалась вопросом жительница спорного дома Кристина Чумакова-Рах.