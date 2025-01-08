Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменской многодетной семьи

Posted 8 января, 10:51
Published 8 января, 10:51
Modified 8 января, 10:53
Updated 8 января, 10:53
Дело в том, что дом на улице Камчатской, в котором ранее проживала семья был признан аварийным еще в 2018 году. Однако, до настоящего времени благоустроенное жилье тюменцам так и не предоставили. Кроме того, в их адрес начали поступать угрозы со стороны местного застройщика о необходимости выселения.
Генерал Бастрыкин поручил тюменским следователям возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году полностью расселят скандальное общежитие по улице Индустриальной. Дом был признан аварийным и непригодным для проживания в январе 2024 года.