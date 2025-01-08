Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменской многодетной семьи

Дело в том, что дом на улице Камчатской, в котором ранее проживала семья был признан аварийным еще в 2018 году. Однако, до настоящего времени благоустроенное жилье тюменцам так и не предоставили. Кроме того, в их адрес начали поступать угрозы со стороны местного застройщика о необходимости выселения.