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Posted 8 января, 10:51

Published 8 января, 10:51

Modified 8 января, 10:53

Updated 8 января, 10:53

Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменской многодетной семьи

Глава СК Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменской многодетной семьи

8 января 2025, 10:51
Фото: 1MI.
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной тюменки и ее пятерых детей.

Дело в том, что дом на улице Камчатской, в котором ранее проживала семья был признан аварийным еще в 2018 году. Однако, до настоящего времени благоустроенное жилье тюменцам так и не предоставили. Кроме того, в их адрес начали поступать угрозы со стороны местного застройщика о необходимости выселения.

Генерал Бастрыкин поручил тюменским следователям возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году полностью расселят скандальное общежитие по улице Индустриальной. Дом был признан аварийным и непригодным для проживания в январе 2024 года.

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