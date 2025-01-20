Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пенсионеркой в аварийном доме в Тюмени

Как писал «Наш Город», тюменка Лидия Вильманн уже два года живет в аварийной многоэтажке на Бабарынке. Пенсионерка отказалась от приватизации квартиры в пользу дочери и внука. В 2022 году аварийную многоэтажку расселили, но пенсионерке не предоставили другое жилье. Дочь получила компенсацию и переехала.