Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пенсионеркой в аварийном доме в Тюмени

Posted 20 января, 02:49
Published 20 января, 02:49
Modified 20 января, 02:51
Updated 20 января, 02:51
Следователи выясняют обстоятельства и причины того, что пенсионерка живет в расселенном доме, который признан аварийным. Женщина пожаловалась, что ее здоровье заметно ухудшилось из-за плохих условий проживания.
«Проводится процессуальная проверка. Глава СКР поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту нарушения жилищных прав жительницы Тюменской области», — пояснили в центральном следственном аппарате.
Как писал «Наш Город», тюменка Лидия Вильманн уже два года живет в аварийной многоэтажке на Бабарынке. Пенсионерка отказалась от приватизации квартиры в пользу дочери и внука. В 2022 году аварийную многоэтажку расселили, но пенсионерке не предоставили другое жилье. Дочь получила компенсацию и переехала.