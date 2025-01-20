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Posted 20 января, 02:49

Published 20 января, 02:49

Modified 20 января, 02:51

Updated 20 января, 02:51

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пенсионеркой в аварийном доме в Тюмени

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пенсионеркой в аварийном доме в Тюмени

20 января 2025, 02:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал сведения о ситуации пенсионерки из Тюмени, которая одна живет в аварийной многоэтажке без отопления.

Следователи выясняют обстоятельства и причины того, что пенсионерка живет в расселенном доме, который признан аварийным. Женщина пожаловалась, что ее здоровье заметно ухудшилось из-за плохих условий проживания.

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«Проводится процессуальная проверка. Глава СКР поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту нарушения жилищных прав жительницы Тюменской области», — пояснили в центральном следственном аппарате.

Как писал «Наш Город», тюменка Лидия Вильманн уже два года живет в аварийной многоэтажке на Бабарынке. Пенсионерка отказалась от приватизации квартиры в пользу дочери и внука. В 2022 году аварийную многоэтажку расселили, но пенсионерке не предоставили другое жилье. Дочь получила компенсацию и переехала.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Недвижимость#Следственный комитет#Александр Бастрыкин
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