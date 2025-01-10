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Posted 10 января, 07:46

Published 10 января, 07:46

Modified 10 января, 07:48

Updated 10 января, 07:48

Тобольского таксиста угрожавшего убийством ветерану СВО, будут судить

Тобольского таксиста угрожавшего убийством ветерану СВО, будут судить

10 января 2025, 07:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, все материалы уже направлены в прокуратуру в Тюменской области.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2024 года. По данным Следственного комитета, в ночи на 10 ноября 46-летний таксист подвозил до дома пассажиров — брата и сестру. По дороге они разговорились. Однако, приятная беседа быстро переросла в конфликт после того как «бомбила» узнал, что везет участника спецоперации.

Таксист достал травматический пистолет, приставил его к голове военного, сидящего на переднем сиденье и заявил, что готов его застрелить. К счастью, сделать это ему не удалось.

Сестра военного все действие сняла на видео и опубликовала в социальных сетях. Таксиста оперативно нашли. Им оказался 46-летний житель Самарской области. В отношении бомбилы было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить 42-летнего квартиросъемщика, зарезавшего хозяйку квартиры ножом и вилкой. Убийство он совершил находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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