Тобольского таксиста угрожавшего убийством ветерану СВО, будут судить

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2024 года. По данным Следственного комитета, в ночи на 10 ноября 46-летний таксист подвозил до дома пассажиров — брата и сестру. По дороге они разговорились. Однако, приятная беседа быстро переросла в конфликт после того как «бомбила» узнал, что везет участника спецоперации.