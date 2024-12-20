Ножом и вилкой: тюменец пошел под суд за пьяное убийство

Posted 20 декабря, 07:30
Published 20 декабря, 07:30
Modified 20 декабря, 07:32
Updated 20 декабря, 07:32
Следственный комитет завершил расследование убийства и готовится передать дело в суд. Обвиняемому грозит тюремный срок за преступление, совершенное в пьяном угаре, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, вечером 11 мая 42-летний мужчина основательно принял на грудь и поссорился с хозяйкой своей съемной квартиры. Обвиняемый так разозлился на 69-летнюю женщину, что напал на нее с первым, что попалось под руку: ножом и вилкой.
«Нанес ей более 50 ударов ножом и вилкой по различным частям тела. От полученных ранений она скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении СКР.
Напавший пытался сбежать от правосудия и скрылся с места убийства, но его быстро отыскали.
Как писал «Наш Город», жительница деревни Падерина Тюменского района убила знакомого на спор. Пьяная женщина пришла с ножом к знакомому и зарезала его, пока тот спал.