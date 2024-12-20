nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 07:30

Published 20 декабря, 07:30

Modified 20 декабря, 07:32

Updated 20 декабря, 07:32

Ножом и вилкой: тюменец пошел под суд за пьяное убийство

Ножом и вилкой: тюменец пошел под суд за пьяное убийство

20 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI.
Следователи передали в суд дело об убийстве пенсионерки в Боровском.

Следственный комитет завершил расследование убийства и готовится передать дело в суд. Обвиняемому грозит тюремный срок за преступление, совершенное в пьяном угаре, сообщили в ведомстве.

Убийство семьи в Ярково. Новые подробности
Узнать подробнее

По версии следствия, вечером 11 мая 42-летний мужчина основательно принял на грудь и поссорился с хозяйкой своей съемной квартиры. Обвиняемый так разозлился на 69-летнюю женщину, что напал на нее с первым, что попалось под руку: ножом и вилкой.

«Нанес ей более 50 ударов ножом и вилкой по различным частям тела. От полученных ранений она скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении СКР.
Мужчина из Абатского района убил гостя из-за критики в адрес сестры
Узнать подробнее

Напавший пытался сбежать от правосудия и скрылся с места убийства, но его быстро отыскали.

Как писал «Наш Город», жительница деревни Падерина Тюменского района убила знакомого на спор. Пьяная женщина пришла с ножом к знакомому и зарезала его, пока тот спал.

Читайте также:
Трагедия в Ярково: в Тюменской области хоронят убитую женщину и ее дочьДело кавказца-педофила: дочь тюменского бойца СВО начали преследовать в школеБастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела в селе Перевалово
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Убийства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика