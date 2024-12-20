Ножом и вилкой: тюменец пошел под суд за пьяное убийство

По версии следствия, вечером 11 мая 42-летний мужчина основательно принял на грудь и поссорился с хозяйкой своей съемной квартиры. Обвиняемый так разозлился на 69-летнюю женщину, что напал на нее с первым, что попалось под руку: ножом и вилкой.