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Posted 10 января, 06:48

Published 10 января, 06:48

Modified 10 января, 06:50

Updated 10 января, 06:50

В Тюмени не будут делать теплые остановки

В Тюмени не будут делать теплые остановки

10 января 2025, 06:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Власти Тюмени отказались от идеи устанавливать теплые остановочные комплексы за счет средств из городского бюджета. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.
«Установка теплых павильонов возможна только за счет внебюджетных средств», — пояснили Ура.Ру в администрации.

И добавили, что в 2025 году в Тюмени планируют установить около 50 умных автопавильонов, оснащенных LCD-табло и WI-FI. На эти цели из бюджета предусмотрено 73 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2024 года власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по изготовление и монтажу 15 автопавильонов за 24,99 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, новые остановки должны были появиться до конца декабря 2024 года. Однако в итоге торги не состоялись.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Остановки#Автобусная остановка
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