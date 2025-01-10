В Тюмени не будут делать теплые остановки

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2024 года власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по изготовление и монтажу 15 автопавильонов за 24,99 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, новые остановки должны были появиться до конца декабря 2024 года. Однако в итоге торги не состоялись.