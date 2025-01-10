В Тюмени не будут делать теплые остановки

Posted 10 января, 06:48
Published 10 января, 06:48
Modified 10 января, 06:50
Updated 10 января, 06:50
«Установка теплых павильонов возможна только за счет внебюджетных средств», — пояснили Ура.Ру в администрации.
И добавили, что в 2025 году в Тюмени планируют установить около 50 умных автопавильонов, оснащенных LCD-табло и WI-FI. На эти цели из бюджета предусмотрено 73 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2024 года власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по изготовление и монтажу 15 автопавильонов за 24,99 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, новые остановки должны были появиться до конца декабря 2024 года. Однако в итоге торги не состоялись.