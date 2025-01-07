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Posted 7 января, 04:55

Published 7 января, 04:55

Modified 7 января, 04:57

Updated 7 января, 04:57

Цены на такси в Тюменской области взлетели почти на треть

Цены на такси в Тюменской области взлетели почти на треть

7 января 2025, 04:55
Фото: 1MI.
Участники рынка оценили рост цен на поездки в такси в Тюменской области в 10-30%. Прогнозы на 2025 год неутешительные.

Стоимость услуг такси выросла по всей стране, и Тюменская область не стала исключением. По итогам 2024 года тарифы местами выросли почти на треть из-за дефицита водителей и подорожавшего содержания автомобилей.

По данным Общественного Совета по развитию такси средний чек за поездку в такси в регионе вырос примерно на 30%. Сервис «Максим» подсчитал, что за год тарифы внутри компании увеличились на 10%.

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Кроме подорожавших бензина и запчастей на цены в этой сфере повлияли начавшие действовать с 1 сентября новые правила для перевозчиков. Теперь таксисты должны оформлять обязательное страхование ответственности перед пассажирами — полис ОСГОП. Правда, из почти 800 перевозчиков в Тюменской области полисы получили менее ста.

Эксперты предупредили, что ожидать снижения цен в 2025 году не стоит. Новые автомобили стоят дорого, цены на запчасти и ремонт, топливо, автокредитование и автострахование постоянно растут. Поэтому есть все предпосылки для дальнейшего увеличения тарифов.

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«Увеличиваются затраты на оказание услуги. Помимо этого, на рынке присутствует острый дефицит водителей такси, а если предложение сокращается, то это неизбежно ведет к росту цен», — пояснили в сервисе «Максим» РБК.

Напомним, водители такси не в восторге от жителей Тюменской области и того, как те ведут себя во время поездок. По мнению опытных таксистов, тюменцы слишком требовательны, часто жалуются на водителей с целью выбить скидку.

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#Марина Коржина#Бизнес#Транспорт#Тюменская область#Рост цен#Такси
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