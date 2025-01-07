Цены на такси в Тюменской области взлетели почти на треть

Posted 7 января, 04:55
Published 7 января, 04:55
Modified 7 января, 04:57
Updated 7 января, 04:57
Стоимость услуг такси выросла по всей стране, и Тюменская область не стала исключением. По итогам 2024 года тарифы местами выросли почти на треть из-за дефицита водителей и подорожавшего содержания автомобилей.
По данным Общественного Совета по развитию такси средний чек за поездку в такси в регионе вырос примерно на 30%. Сервис «Максим» подсчитал, что за год тарифы внутри компании увеличились на 10%.
Кроме подорожавших бензина и запчастей на цены в этой сфере повлияли начавшие действовать с 1 сентября новые правила для перевозчиков. Теперь таксисты должны оформлять обязательное страхование ответственности перед пассажирами — полис ОСГОП. Правда, из почти 800 перевозчиков в Тюменской области полисы получили менее ста.
Эксперты предупредили, что ожидать снижения цен в 2025 году не стоит. Новые автомобили стоят дорого, цены на запчасти и ремонт, топливо, автокредитование и автострахование постоянно растут. Поэтому есть все предпосылки для дальнейшего увеличения тарифов.
«Увеличиваются затраты на оказание услуги. Помимо этого, на рынке присутствует острый дефицит водителей такси, а если предложение сокращается, то это неизбежно ведет к росту цен», — пояснили в сервисе «Максим» РБК.
Напомним, водители такси не в восторге от жителей Тюменской области и того, как те ведут себя во время поездок. По мнению опытных таксистов, тюменцы слишком требовательны, часто жалуются на водителей с целью выбить скидку.