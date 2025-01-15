Бастрыкин проверит приставов, забравших пенсию у тюменского инвалида

Posted 15 января, 02:22
Published 15 января, 02:22
Modified 15 января, 02:24
Updated 15 января, 02:24
Парализованный тюменец постучался во все инстанции, но нигде не получил помощи, и написал жалобу на имя главы СКР. По его словам, судебные приставы забирают половину его социальной пенсии по инвалидности. Оставшаяся сумма гораздо меньше прожиточного минимума, ее едва хватает на товары первой необходимости.
«Следственными органами СК России по Тюменской области проводится процессуальная проверка (ст. 293 УК РФ). Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки и сведения по доводам публикации», — сообщили в ведомстве.
«Наш Город» подробно писал о ситуации Андрея Романова, который обратился к СМИ в последней надежде на справедливость. Мужчине оформили вторую группу инвалидности после инсульта. Приставы вызывали его к себе, чтобы написал объяснительную, почему не на СВО, и заявление о сохранении средств в размере прожиточного минимума. Однако эти документы никак не изменили ситуацию.