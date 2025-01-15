Бастрыкин проверит приставов, забравших пенсию у тюменского инвалида

«Наш Город» подробно писал о ситуации Андрея Романова, который обратился к СМИ в последней надежде на справедливость. Мужчине оформили вторую группу инвалидности после инсульта. Приставы вызывали его к себе, чтобы написал объяснительную, почему не на СВО, и заявление о сохранении средств в размере прожиточного минимума. Однако эти документы никак не изменили ситуацию.