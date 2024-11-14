Прямо как у ЦРУ. Тюменские приставы пришли под прикрытием, чтобы поймать должника

Posted 14 ноября, 12:10
Published 14 ноября, 12:10
Modified 14 ноября, 12:15
Updated 14 ноября, 12:15
Как сообщают в Тюменских телеграм-каналах, мужчина задолжал более полумиллиона рублей по налогам, но платить их не собирался. Тогда приставы решили разыграть шпионскую операцию. Представились покупателями с Авито, и попросили специалиста показать им квартиру.
После встречи на объекте мужчину поставили перед фактом о долгах и забрали машину до тех пор, пока он не выплатит долг. После того, как риелтор лишился транспортного средства, деньги он выплатил на следующий день.