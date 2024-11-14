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Posted 14 ноября, 12:10

Published 14 ноября, 12:10

Modified 14 ноября, 12:15

Updated 14 ноября, 12:15

Тюменские приставы пришли под прикрытием, чтобы поймать должника

Прямо как у ЦРУ. Тюменские приставы пришли под прикрытием, чтобы поймать должника

14 ноября 2024, 12:10
Фото: 1MI.

Тюменские приставы пришли под прикрытием, чтобы поймать должника

Настоящая шпионская игра разыгралась в Тюмени. Местные приставы решили добраться до прятавшегося от долгов риелтора и решили достать его при помощи хитрости. Купить у него квартиру.

Как сообщают в Тюменских телеграм-каналах, мужчина задолжал более полумиллиона рублей по налогам, но платить их не собирался. Тогда приставы решили разыграть шпионскую операцию. Представились покупателями с Авито, и попросили специалиста показать им квартиру.

После встречи на объекте мужчину поставили перед фактом о долгах и забрали машину до тех пор, пока он не выплатит долг. После того, как риелтор лишился транспортного средства, деньги он выплатил на следующий день.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на стройке мигранты избили местного жителя.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Долги#Судебные приставы
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