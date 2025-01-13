Тюменский инвалид остался без денег на жизнь: соцвыплату забирают за долги

Вместе с тем в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено, в том числе на продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого должника и людей, находящихся на его иждивении. А потому Романову посоветовали воспользоваться правом на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума при осуществлении принудительного исполнения судебных актов.