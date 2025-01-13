Тюменский инвалид остался без денег на жизнь: соцвыплату забирают за долги

Posted 13 января, 06:46
Published 13 января, 06:46
Modified 13 января, 06:53
Updated 13 января, 06:53
Тюменец Андрей Романов числится инвалидом 2 группы. После инсульта мужчина оказался парализован. Сейчас он преимущественно живет на социальную выплату по инвалидности. Однако он получает лишь половину суммы, так как 50% забирают сотрудники тюменского ФССП за долги.
«С февраля 2024 году к сожалению не могу достучаться до ФССП, с моей социальной выплаты по инвалидности забирают 50%, оставляя мне на жизнь гораздо менее прожиточного минимума, хотя это грубое нарушение 234-ФЗ», — рассказал «Нашему городу» Романов.
Мужчина пояснил, что неоднократно обращался через портал «Госуслуги» с просьбой сохранить прожиточный минимум с его пенсии по инвалидности. Однако, несмотря на обращения в феврале, сентябре и декабре 2024 года, ситуация не изменилась. Он не отказывается от долгов, которые накопил еще в здоровом состоянии, но утверждает, что удержания должны проводиться в рамках законодательства.
«После моего очередного обращения в сентябре 2024 года, меня к себе вызвали Федеральные приставы для подтверждения статуса. Меня парализованного инвалида с большим трудом родные подняли по ступеням, в принципе недоступного здания для маломобильных граждан. Просили написать заявление о сохранении прожиточного минимума, показать в оригинале справку о инвалидности написать объяснение почему я не на СВО, так я это и показал и написал всё. Почему я не в рядах добровольцев, да я с удовольствием на защиту интересов родины, так не берут же с моим заболеванием: худоногий однорукий паралитик, на работу никуда даже не берут, а тут в армию…», — рассказывает тюменец.
Кроме того, мужчина отмечает, что, несмотря на подписание президентом России законов, направленных на защиту прав инвалидов, в том числе закона № 112-ФЗ о запрете списания с пенсий инвалидов и закона 234-ФЗ о сохранении прожиточного минимума, ФССП якобы не соблюдает эти положения. В результате он оказался в ситуации, когда его пенсия по инвалидности, являющаяся единственным источником дохода, сокращена до уровня, не позволяющего обеспечить его минимальные потребности.
В последний раз мужчина обращался к приставам 9 января текущего года. Он приехал к зданию ФССП, однако подняться в него так и не смог из-за пандуса, который, по словам Романова, невозможно использовать.
«Пандус сделан для простой отмазки, не так как положено по нормативно-правовым актам. Лестница внутри это вообще непреодолимое препятствие, хотя бы поручни были с обеих сторон», — говорит тюменец.
Романов также отмечает, что он не единственный в стране человек, столкнувшийся с такой проблемой. В социальных сетях с товарищами по несчастью он неоднократно обсуждал систему удержания выплат для инвалидов.
«И ведь такая ситуация с удержаниями с пенсий по инвалидности по всей стране, в комментариях в любом обсуждении, люди пишут в отчаянии», — говорит Романов.
«Наш город» обратился за разъяснениями в ФССП по Тюменской области. Как пояснили в ведомстве, с должника-гражданина может быть удержано не более 50%, а в случаях, установленных законодательством, — не более 70% заработной платы и иных доходов. Эти же требования сохраняются для граждан, получающих пенсию по инвалидности, страховые пенсии и иные фиксированные выплаты.
«Статья 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ „Об исполнительном производстве“ определяет виды доходов, взыскание на которые не может быть обращено. Одним из таких видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, является социальная пенсия по инвалидности, назначаемая инвалидам, признанным в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными», — ответила на запрос «Нашего города» начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тюменской области Юлия Каменева.
Вместе с тем в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено, в том числе на продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого должника и людей, находящихся на его иждивении. А потому Романову посоветовали воспользоваться правом на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума при осуществлении принудительного исполнения судебных актов.
«Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо направить заявление судебному приставу-исполнителю, у которого на исполнении находится исполнительное производство, вместе с документами, подтверждающими наличие у него ежемесячного дохода и источники такого дохода.Напомним, для граждан реализована возможность подачи такого заявления через портал Госуслуг. Таким образом, можно самостоятельно, не выходя из дома, направить в ведомство любое обращение, что позволит исключить личное посещение судебного пристава-исполнителя», — пояснила Юлия Каменева.
Однако лично и через Госуслуги Романов к приставам уже обращался, а потому решил написать письмо уже в СКР. Главу ведомства Александра Бастрыкина он просит инициировать проверку на соблюдение законодательства о доступности зданий для маломобильных граждан, а также исполнение законов, касающихся сохранения прожиточного минимума и запрета списания с пенсий инвалидов. Также заявитель требует вернуть ему средства, которые были удержаны незаконным путем.
Как отмечает тюменский юрист Павел Шадрин, с изъятием пособий у инвалидов за долги, действительно есть законодательные сложности.
«В Гражданском кодексе действительно есть норма, которая требует, чтобы при удержаниях должнику оставляли хотя бы прожиточный минимум. Хотя в законе об исполнительном производстве также указано, что можно удерживать до 50% от пенсии или зарплаты и там нет ни слова о сохранении прожиточного минимума. Однако это не освобождает пристава от обязанности учитывать и другие нормативные акты, которые защищают права должников. На фоне этого у нас в регионе и в целом по стране вопросы о сумме взысканий доходят и до Верховного суда», — объясняет специалист.
Мнение по поводу ситуации с удержанием пенсий инвалидов также высказала юрист и правозащитница Ольга Воронова, которая также отметила, что проблемы инвалидов с удержаниями социальных выплат в России — не редкость.
«Немаловажным аспектом является то, что многие судебные приставы не всегда должным образом исполняют требования федеральных законов, а также часто не принимают во внимание ситуации людей, находящихся в трудном положении. Законы, защищающие права инвалидов, должны работать на практике, а не быть только на бумаге. В случае с Андреем Романовым можно говорить о нарушении прав гражданина», — считает юрист.
Она также подчеркнула, что в подобных случаях важно не только привлечь внимание к нарушению законодательства, но и провести комплексную работу по улучшению функционирования социальной защиты инвалидов.
«Необходимо создать систему, при которой судебные приставы смогут четко учитывать все требования законов и нормативных актов, а также устранять препятствия для людей с ограниченными возможностями при обращении за правовой помощью», — добавила она.
Специалист по правам человека и юрист Владимир Белов отметил, что в данном случае необходимо провести комплексную проверку работы Федеральной службы судебных приставов на предмет соблюдения юридических норм.
«Очень важно, чтобы государственные органы соблюдали нормы о защите социальных выплат для людей с инвалидностью, особенно тех, кто не в состоянии работать или полностью обеспечивать себя. Ситуация, когда удержания с пенсий инвалидов идут вразрез с законодательством, является неприемлемой», — подчеркнул Владимир Белов.
Специалисты убеждены, что не только частная ситуация с тюменцем Романовым требует внимания надзорных органов, но и тенденция с проблемами удержаний сумм из пенсий и пособий в целом. Вместе с тем сейчас суммы допустимых к изъятию средств прописаны в одном нормативном акте, а условия сохранения прожиточного минимума — в другом. Это может создавать проблемы во взаимодействиях граждан с ведомствами, а порою и становится причиной продолжительных судебных разбирательств.
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