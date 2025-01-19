С крысами и без тепла: тюменская пенсионерка осталась жить одна в аварийном доме

Ранее «Наш Город» писал, что многодетная жительница Тюменской области на протяжении практически 7 лет не может добиться положенное ей по закону жилье. Дом, в котором проживала тюменка, признали аварийным в 2018 году. Однако до настоящее времени новое жилье ей так и не предоставили.