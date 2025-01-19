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Posted 19 января, 11:56

Published 19 января, 11:56

Modified 19 января, 12:06

Updated 19 января, 12:06

С крысами и без тепла: тюменская пенсионерка осталась жить одна в аварийном доме

С крысами и без тепла: тюменская пенсионерка осталась жить одна в аварийном доме

19 января 2025, 11:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
Жительница Тюмени Лидия Вильманн уже два года живет в аварийной многоэтажке на Бабарынке. Пожилая женщина пытается добиться положенное ей по закону жилье, однако пока безуспешно.

Квартиру в доме на Бабарынке, 11/1, семье Лидии Вильманн выдали в 80-х годах, когда она вместе с мужем работала на кирпичном заводе. После распада Советского Союза завод был закрыт, однако семьи работников предприятия продолжили жить в доме.

После смерти супруга у пенсионерки появилось право на приватизацию квартиры. Однако она отказалась от него в пользу своей дочери и внука. В 2015 году многоэтажку на Бабарынке признали аварийной.

Расселили жителей дома раньше установленного срока — в 2022 году. Тогда всем собственникам выдали компенсацию на жилье. Денежные средства получила и дочь пенсионерки, Лидии Гейнриховне жилье не предоставили. Именно поэтому она осталась жить в абсолютном одиночестве в пустующей аварийной многоэтажке — соседями пожилой женщины стали мыши и крысы, пишет 72.RU.

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По словам юриста Лидии Балиной, власти обязаны были обеспечить пенсионерку равноценным жильем, так как она является бывшим членом семьи.

Лидия Вильманн рассказывает, что переговоры с администрацией положительных результатов не принесли, поэтому она обратилась в суд. В июне 2024 года суд вынес решение в пользу пенсионерки и обязал администрацию Тюмени обеспечить жильем пожилую женщину. Однако власти с данным решением не согласились и подали апелляцию.

Пенсионерка продолжала жить в заброшенной многоэтажке вплоть до декабря 2024 года. Отопление в доме отсутствовало — подключена к теплу была только ее квартира, но температура воздуха в ней не превышала 14-16 градусов. В морозные дни и вовсе опускалась до 8-10 градусов.

В настоящее время Лидия Вильманн проживает у родственников на даче. Однако жизнь в холодной квартире существенно ухудшила ее состояние здоровья — обострились проблемы сердцем и суставами. Теперь пожилая женщина передвигается только на коляске.

«Они превратили меня в инвалида. Я раньше бегала и машину водила. А теперь и ходить не могу. Врачи говорят, что это из-за переохлаждения», — посетовала Лидия Гейнриховна.
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Ранее «Наш Город» писал, что многодетная жительница Тюменской области на протяжении практически 7 лет не может добиться положенное ей по закону жилье. Дом, в котором проживала тюменка, признали аварийным в 2018 году. Однако до настоящее времени новое жилье ей так и не предоставили.

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