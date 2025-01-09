Заберут последнее. Многодетная мать в Тюмени может лишиться единственного жилья

Сейчас мать пятерых детей в возрасте от 5 до 18 лет опасается, что ее выселят, поскольку компания, готовящаяся к сносу уведомляет о том, что жилье нужно срочно покинуть. Однако никакая компенсация женщине на покупку новой квартиры до сих пор не выплачена. Она опасается, что лишится единственного дома, пойти ей больше некуда.