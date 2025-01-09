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Posted 9 января, 11:18

Published 9 января, 11:18

Modified 9 января, 11:27

Updated 9 января, 11:27

Многодетная мать в Тюмени может лишиться единственного жилья

Заберут последнее. Многодетная мать в Тюмени может лишиться единственного жилья

9 января 2025, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.

Многодетная мать в Тюмени может лишиться единственного жилья

Сюжет
Жилье
Многодетная мать из Тюмени рискует остаться без единственного жилья. Она обратилась за помощью к Александру Бастрыкину, поскольку уже почти 8 лет не может съехать из аварийного дома.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета, женщина проживает в аварийном доме, его признали таковым еще в 2018 году и с тех пор обещали предоставить новое жилье посредством перерасчета стоимости квартиры в аварийном доме и выплате соответствующей компенсации.

Сейчас мать пятерых детей в возрасте от 5 до 18 лет опасается, что ее выселят, поскольку компания, готовящаяся к сносу уведомляет о том, что жилье нужно срочно покинуть. Однако никакая компенсация женщине на покупку новой квартиры до сих пор не выплачена. Она опасается, что лишится единственного дома, пойти ей больше некуда.

На обращение отреагировал Александр Бастрыкин, поручив тюменским коллегам помочь женщине, провести проверку и доложить о результатах.

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Ранее сообщалось о том, что в тюменца, потерявшего семью в пожаре, без оснований лишили единственного дома.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Новости тюмени#Жилье#Следствие#Следственное управление
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