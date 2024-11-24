nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 05:26

Published 24 ноября, 05:26

Modified 24 ноября, 05:28

Updated 24 ноября, 05:28

Жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления

Жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления

24 ноября 2024, 05:26
Фото: 1MI.
Жители тюменского аварийного дома по улице Лучистой, 3, боятся остаться зимой без тепла. Дело в том, что весной этого года после порыва на сетях аварийная служба отремонтированные трубы пустила над землей в дом.

Изначально жильцам сообщили, что это временный метод — к началу нового отопительного сезона их закопают. Однако впоследствии этого сделано не было. Горожане отмечают, что боятся остаться без тепла с приходом первых 20-градусных морозов, пишет 72.RU.

В настоящее время по факту нарушениях жилищных прав собственников помещений организовала проверку прокуратура Тюменской области.

«Прокурору города Тюмени дано поручение с привлечением специалистов Северо-Уральского управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Тюменской области провести проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Бастрыкин вмешался в спор из-за гробовых погибшего на СВО тюменца между его родными
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, проживающих в многоквартирном доме по улице Луначарского обратились в прокуратуру по факту нарушения их жилищных прав. Их выселяют из квартир, предоставленных по договорам соцнайма, в комнаты общежития.

Читайте также:
Тюменские производители начали уменьшать вес продукции в упаковкахСиноптики пугают тюменцев опасным природным явлениемАномальное тепло: синоптики дали прогноз на первую неделю зимы в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Отопление#Коммунальные аварии#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика