Жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления

Posted 24 ноября, 05:26
Published 24 ноября, 05:26
Modified 24 ноября, 05:28
Updated 24 ноября, 05:28
Изначально жильцам сообщили, что это временный метод — к началу нового отопительного сезона их закопают. Однако впоследствии этого сделано не было. Горожане отмечают, что боятся остаться без тепла с приходом первых 20-градусных морозов, пишет 72.RU.
В настоящее время по факту нарушениях жилищных прав собственников помещений организовала проверку прокуратура Тюменской области.
«Прокурору города Тюмени дано поручение с привлечением специалистов Северо-Уральского управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Тюменской области провести проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве.
При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, проживающих в многоквартирном доме по улице Луначарского обратились в прокуратуру по факту нарушения их жилищных прав. Их выселяют из квартир, предоставленных по договорам соцнайма, в комнаты общежития.