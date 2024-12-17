В Тюмени эвакуируют многоэтажный дом. Там горят электрощитовые

Posted 17 декабря, 05:07
Published 17 декабря, 05:07
Modified 17 декабря, 05:20
Updated 17 декабря, 05:20
Около восьми часов утра там загорелись электрощитовые с 3 по 11 этажи в первом подъезде и электрощитовые со 2 по 6 этажи во втором подъезде.
Из пожара спасено 22 человека, в том числе двое детей, эвакуировано 8 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 30 квадратных метров. Продолжается эвакуация жителей дома. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ночь с 7 на 8 декабря произошел пожар в многоквартирном доме по улице Червишевский тракт, 15/4. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 25 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.