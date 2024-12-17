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Posted 17 декабря, 05:07

Published 17 декабря, 05:07

Modified 17 декабря, 05:20

Updated 17 декабря, 05:20

В Тюмени эвакуируют многоэтажный дом. Там горят электрощитовые

В Тюмени эвакуируют многоэтажный дом. Там горят электрощитовые

17 декабря 2024, 05:07
Фото: 1MI.
Девять единиц техники и 40 человек личного состава МЧС по Тюменской области тушат пожар в многоэтажном доме по улице Первооткрывателей.

Около восьми часов утра там загорелись электрощитовые с 3 по 11 этажи в первом подъезде и электрощитовые со 2 по 6 этажи во втором подъезде.

Видео: МЧС ТО.

Из пожара спасено 22 человека, в том числе двое детей, эвакуировано 8 человек. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 30 квадратных метров. Продолжается эвакуация жителей дома. Информации о пострадавших нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ночь с 7 на 8 декабря произошел пожар в многоквартирном доме по улице Червишевский тракт, 15/4. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 25 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

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