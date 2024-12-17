В Тюмени эвакуируют многоэтажный дом. Там горят электрощитовые

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ночь с 7 на 8 декабря произошел пожар в многоквартирном доме по улице Червишевский тракт, 15/4. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 25 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.