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Posted 16 декабря, 06:50

Published 16 декабря, 06:50

Modified 16 декабря, 06:57

Updated 16 декабря, 06:57

Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе

Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе

16 декабря 2024, 06:50
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
Трагедия произошла в понедельник утром автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. На 29-м километре трассы в кювет слетел автомобиль Peugeot.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управления транспортного средства.

Видео: ГАИ ТО.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две пассажирки Peugeot: 71-летняя и 69-летняя пенсионерки. Они скончались до приезда бригады скорой помощи. 46-летний водитель и еще одна пассажирка, 42-летняя женщина, были госпитализированы с травмами в больницу.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, прокурор Тюменского района Денис Коротаев. Движение на участке трассы не ограничено. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Проведение проверки по факту смертельного ДТП находится на контроле прокуратуры Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года произошло более 100 ДТП с участием автобусов. В авариях пострадали 156 человек.

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