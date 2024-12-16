Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две пассажирки Peugeot: 71-летняя и 69-летняя пенсионерки. Они скончались до приезда бригады скорой помощи. 46-летний водитель и еще одна пассажирка, 42-летняя женщина, были госпитализированы с травмами в больницу.