Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе

Posted 16 декабря, 06:50
Published 16 декабря, 06:50
Modified 16 декабря, 06:57
Updated 16 декабря, 06:57
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управления транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две пассажирки Peugeot: 71-летняя и 69-летняя пенсионерки. Они скончались до приезда бригады скорой помощи. 46-летний водитель и еще одна пассажирка, 42-летняя женщина, были госпитализированы с травмами в больницу.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, прокурор Тюменского района Денис Коротаев. Движение на участке трассы не ограничено. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Проведение проверки по факту смертельного ДТП находится на контроле прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года произошло более 100 ДТП с участием автобусов. В авариях пострадали 156 человек.