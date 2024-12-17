Метель и штормовой ветер обрушатся на Тюмень 17 декабря

Posted 17 декабря, 01:09
Published 17 декабря, 01:09
Modified 17 декабря, 01:09
Updated 17 декабря, 01:09
В Тюмени 17 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -6…-4, в вечерние часы термометры покажут -7… -6. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 43 минуты.
В Тобольске 17 декабря синоптики пасмурную погоду, осадки в виде снега в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут -5…-3, в темное время суток температура воздуха составит -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 8,3 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 25 минут.
В Ишиме 17 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег в дневные часы. Утром и днем синоптики прогнозируют до -5….-6, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -7…-8. Скорость ветра составит 8,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 57 минут.