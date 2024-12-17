Метель и штормовой ветер обрушатся на Тюмень 17 декабря

Облачная с прояснениями погода, метель, осадки в виде небольшого снега, ветер с порывами до 18 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 17 декабря. Днем термометры покажут -4…-9, в ночные часы -7…-12, при прояснении до -12…-17.

В Тюмени 17 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -6…-4, в вечерние часы термометры покажут -7… -6. Ветер будет дуть со скоростью до 7,2 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 43 минуты. Сколько зарабатывают тюменцы? Власти озвучили цифру Узнать подробнее В Тобольске 17 декабря синоптики пасмурную погоду, осадки в виде снега в первой половине дня. Утром и днем термометры покажут -5…-3, в темное время суток температура воздуха составит -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 8,3 м/с УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 25 минут. В Ишиме 17 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег в дневные часы. Утром и днем синоптики прогнозируют до -5….-6, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -7…-8. Скорость ветра составит 8,3 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 57 минут. Читайте также: Тюменцы смогут увидеть работу МКС в течение 10 дней «Полет» нормальный. Тюменская облдума закупит наручных часов на 2,25 млн рублей Непогода сковала Тюмень в 9-бальных пробках